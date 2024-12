Darum wird Tom Hardy nicht mehr auf Hochzeiten eingeladen

Tom Hardy (47) hat zugegeben, dass er Hochzeiten gerne umgeht. Der 47-jährige Schauspieler, der seit 2014 mit Charlotte Riley (42) verheiratet ist, erklärte am Donnerstag in der Radioshow "Capital Breakfast" mit Jordan North, Chris Stark und Sian Welby, dass er nicht interessiert sei, anderen beim Heiraten zuzusehen. Obwohl er selbst in einer glücklichen Beziehung ist, verriet er, dass er nicht gern auf Hochzeiten geht und seine Freunde ihn deshalb nicht mehr einladen. "Ich verbringe nicht viel Zeit auf Hochzeiten. Ich umgehe sie und die Musik. Bin es nur ich also, der nicht interessiert ist?", sagte Tom im Gespräch.

Tom fügte hinzu: "Alle lieben Hochzeiten, nicht wahr? Ich werde nicht zu Hochzeiten eingeladen. Ich denke, es liegt daran, dass die Leute wissen, dass ich nicht darauf stehe." Der Schauspieler ist Vater des 16-jährigen Louis aus einer früheren Beziehung mit Rachael Speed und hat zwei weitere Kinder mit Charlotte, deren Namen und Geschlechter nicht öffentlich bekannt sind. Er spielt seit fast einem Jahrzehnt die Hauptrolle in der "Venom"-Filmreihe und nahm diese ursprünglich für seinen ältesten Sohn an. Jetzt, da Louis ein Teenager ist, zögert er nicht, seinem Vater mitzuteilen, wie er sich auf der Leinwand verbessern kann. "Ja, er ist tatsächlich immer noch dabei. Er ist jetzt erwachsen, aber er hilft mir sehr dabei, zu verstehen, was ich besser machen könnte", erklärte Tom.

Tom hält seine Kinder meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch sein ältester Sohn begleitete ihn diese Woche zu einer Filmpremiere. In seinem neuesten "Venom"-Film, dem dritten und letzten Teil der Reihe, spielt er erneut den Reporter Eddie Brock, der zum Wirt für einen außerirdischen Symbionten wird. Für den neuen Film musste Tom zu einem Song der legendären Popgruppe ABBA tanzen, gab aber zu, dass alles CGI war. "Ja, es gibt einen kleinen Tanz darin", sagte er und bestätigte: "Das sind alles visuelle Effekte." Es war jedoch ein professioneller Tänzer am Set, damit einige echte Tanzschritte auf die Leinwand kommen konnten.

Getty Images Tom Hardy und Charlotte Riley im Juli 2018

Getty Images Tom Hardy bei der UK-Premiere von "Venom: The Last Dance", Oktober 2024

