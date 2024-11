Stimme in "Venom": Tom Hardy wollte wie sein Hund klingen

Tom Hardy (47) hat enthüllt, wie es zu der unverwechselbaren Stimme seines Charakters Venom kam. In dem kürzlich veröffentlichten Film "Venom: The Last Dance" verkörpert er erneut Eddie Brock und seinen symbiotischen Alien. Gegenüber Best verriet der Schauspieler, der für seine intensive Rollenarbeit bekannt ist: "Die Stimme kommt tatsächlich daher, wie ich mir vorstelle, dass mein Hund klingen würde, wenn er sprechen könnte." Nicht nur der haarige Begleiter des Schauspielers beeinflusste diese Kreation, sondern auch viele andere prominente Stimmen.

Ein bisschen Richard Burton, der rhythmische Stil von Busta Rhymes (52) und Method Man (53) sowie eine Prise James Brown sind in Toms Venom-Interpretation eingeflossen. "Aber ich bin nicht allein dafür verantwortlich", erklärte er und offenbarte: "Es ist meine Stimme mit viel Hilfe der Tontechniker." Der Schauspieler gestand auch, dass er sich mit Eddie verbunden fühle: "Ich empfinde große Empathie für ihn." Trotz der inneren Kämpfe und der Fehler, die Eddie im Laufe seiner Reise begeht, strebt er nach dem Richtigen, was für Tom den Charakter so faszinierend mache. "Ich habe auch diese innere Stimme – allerdings verwandelt meine mich nicht in ein Monster", offenbarte der 47-Jährige.

„Venom: The Last Dance“ markiert das Ende von Toms Zeit im beliebten Franchise. "Ich habe es geliebt", sagt er rückblickend und betonte, wie viele talentierte Menschen an dem Projekt beteiligt waren und wie erfüllend es war, Teil dieser kreativen Reise zu sein. "Es ist noch nicht wirklich bei mir angekommen, dass dies das Ende ist", gestand er. Toms Hingabe zu seiner Rolle und die kreative Art, wie er die Venom-Stimme gestaltete, zeigen seine einzigartige Herangehensweise an die Schauspielerei, die von Fans und Kollegen gleichermaßen geschätzt wird.

Instagram / tomhardy Tom Hardy mit seinem Hund Blue, 2024

ActionPress/ Landmark Media Press and Picture Eine Szene aus "Venom"

