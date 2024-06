Das zeigt der finale Trailer des dritten "Venom"-Teils!

Filmfans des Superheldenstreifens "Venom" dürfen sich freuen! Es gibt einen langersehnten ersten Trailer der Produktion "Venom: The Last Dance". Hauptdarsteller Tom Hardy (46) schlüpft hier ein letztes Mal in seine Rolle als Eddie Brock. Der Trailer verspricht noch einmal ein düsteres Abenteuer für den Antihelden. Es ist bereits der dritte Teil der Filmreihe – der Kinostart ist in diesem Jahr für den 25. Oktober geplant.

Fans freuen sich darauf, Tom noch einmal in seiner Paraderolle zu sehen. "Tom als Darsteller von Venom ist eine absolute Freude und ich bin froh, dass es eine richtige Trilogie gibt", schreibt ein Nutzer auf YouTube. "Tom als Venom ist möglicherweise mein liebster Superhelden-Mix", schließt sich ein weiterer an. Ein anderer wiederum äußert folgende kleine Beschwerde: "'Venom' hat es geschafft, vor 'Justice League' einen dritten Teil zu bekommen. Lasst das mal auf euch wirken."

"The Last Dance" folgt auf den ersten Teil im Jahr 2018 und den zweiten Teil "Venom: Let There Be Carnage" aus dem Jahr 2021. Beide Vorgänger entpuppten sich überraschenderweise als Kassenschlager und Fans stürmten die Kinos, um die Superheldenfilme zu sehen. Sogar der zweite Teil, der unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie veröffentlicht wurde, erzielte hohe Einnahmen. Im Herbst kehrt Tom, der als Nachfolger für die James Bond-Reihe gehandelt wurde, nun noch einmal in die Rolle zurück.

Anzeige Anzeige

Tristan Fewings / Getty Images Tom Hardy bei der "Dunkirk"-Premiere in London

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer / Getty Images Tom Hardy auf der Premiere von "Taboo" in L.A. 2017

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf den finalen Teil von "Venom"? Ja, den werde ich definitiv anschauen! Nein, habe die Vorgänger auch nicht gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de