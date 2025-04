Film "Havoc" mit Tom Hardy erobert weltweit Netflix-Charts

Tom Hardy (47) sorgt aktuell für Furore auf Netflix: Seit dem 25. April 2025 ist mit "Havoc" ein düsterer Action-Thriller mit dem britischen Star auf der Streamingplattform verfügbar – und begeistert laut Flixpatrol überall auf der Welt die Zuschauer. In dem von Gareth Evans inszenierten Film schlüpft der "Venom"-Star in die Rolle des Ermittlers Walker, der nach einem missglückten Drogendeal durch das kriminelle Untergrundnetz einer Stadt kämpfen muss. Seine Aufgabe: den verschwundenen Sohn eines Politikers retten, während um ihn herum Korruption, Gewalt und Machtmissbrauch überhandnehmen. Bereits wenige Tage nach dem Start hat der Film die Spitze der Netflix-Charts erklommen und liegt aktuell in 77 Ländern auf Platz eins.

Der Hype um "Havoc" lässt sich leicht erklären: Der Film überzeugt Action-Fans mit kompromisslosen Fights und einer düsteren Atmosphäre, wie man sie von Gareth Evans – dem Regisseur von "The Raid" – gewohnt ist. In den Kritiken werden vor allem die viszeralen Kampfszenen gelobt, auch wenn viele den Film insgesamt als chaotisch empfinden und ihm wenig kreative Neuerungen zusprechen. So bescheinigt die FILMSTARTS-Kritik "massig Digitalblut und Dauerfeuer", ohne dafür allzu viel Tiefgang zu bieten. Während die Fachpresse insgesamt eine solide Wertung abgibt – bei Rotten Tomatoes gibt es 65 Prozent positive Stimmen –, zeigt sich das Publikum gespalten: Nicht jeder kommt mit der Brutalität und der simplen Story zurecht. Dennoch ist das Interesse überragend, wie die Streamingzahlen zeigen.

Tom Hardy, der vor allem für Rollen in "Venom", "Mad Max: Fury Road" und "The Dark Knight Rises" bekannt wurde, gilt als einer der wandelbarsten Schauspieler seiner Generation. Privat hält der Londoner sich meist bedeckt, allerdings erzählt er in Interviews immer wieder von seiner Leidenschaft für Tiere und seine Familie. Mit seiner Ehefrau, der Schauspielerin Charlotte Riley (43), hat er zwei gemeinsame Kinder und lebt weitgehend zurückgezogen abseits des Hollywood-Glamours. Über seine Rollenwahl sagte Tom Hardy einmal gegenüber dem Magazin People: "Ich finde es spannend, in Extremsituationen zu spielen. Dabei entdecke ich oft Seiten an mir, die mich selbst überraschen." Für seine Rolle als Cop Walker in "Havoc" soll der Schauspieler erneut eine intensive Vorbereitung absolviert und mehrere Kampfsporttechniken trainiert haben – ein Detail, das Fans besonders schätzen.

ActionPress/ Landmark Media Press and Picture Tom Hardy in "Venom"

ActionPress Tom Hardy in "Mad Max: Fury Road"

