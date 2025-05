Tom Hardy schockiert mit Geständnis über seine Gesundheit

Tom Hardy (47) hat sich nun in einem Interview mit dem Magazin Esquire überraschend offen über seine Gesundheitsprobleme geäußert. Bei einem Fotoshooting teilte der "Havoc"-Star nicht nur die Titelseite mit seiner französischen Bulldogge Blue, sondern gab auch tiefe Einblicke in sein aktuelles Wohlbefinden. "Ich hatte schon zwei Knieoperationen, einen Bandscheibenvorfall und dazu noch Ischias", verriet Tom.Trotz seiner Bemühungen, wieder zu Kräften zu kommen, gestand er, dass er eine ungesunde Gewohnheit beibehält – das Dampfen von E-Zigaretten. "Das ist die Biopsie, wo ich gerade stehe: Zwei Vapes, fremde Klamotten und ein Hotelzimmer, in dem sich keiner wohlfühlt."

Viele seiner Verletzungen resultieren wohl aus den zahlreichen Action-Rollen und Stunts während der Dreharbeiten. Tom hatte bereits früher laut Daily Mail erklärt, dass seine Knieprobleme von Kampfszenen und Jiu-Jitsu-Training herrühren. Im Interview berichtete er zudem von plötzlichen Schwächeanfällen, Schwindel sowie Zahn- und Haarausfall. Bereits in einem Gespräch mit dem britischen Radiosender "Hits Radio UK" scherzte er zuvor, dass er "jemand anderes Haar" trage – unklar blieb, ob er sich auf eine Haartransplantation oder ein Toupet bezog oder einfach nur spaßte.

Tom ist vor allem für seine markanten Rollen in Filmen wie "Venom", Peaky Blinders und "Legend" bekannt, in denen er sein schauspielerisches Können eindrucksvoll unter Beweis stellte. Doch abseits der großen Leinwand schätzt er wohl die einfachen Dinge im Leben – besonders seine Liebe zu seinem Hund. Trotz der körperlichen Strapazen seiner Action-Rollen bleibt er fokussiert und beweist, dass er auch in schwierigen Zeiten seinen Humor und Lebensmut bewahrt.

ActionPress Tom Hardy in "Mad Max: Fury Road"

Instagram / tomhardy Tom Hardy mit seinem Hund Blue, 2024

