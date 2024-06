Justin Timberlake dankt Fans nach Verhaftung für ihre Treue!

Justin Timberlake (43) machte zuletzt durch eine Festnahme auf sich aufmerksam. Nur wenige Tage später steht der Sänger bereits wieder auf der Bühne für seine Welttournee. Währenddessen richtet er sich laut People mit rührenden Worten an seine Fans: "So viele von euch kommen auf mich zu und sagen: 'Ich bin mit dir aufgewachsen, Mann'", erzählt der Musiker und fügt ferner hinzu: "Ich möchte, dass jeder einzelne von euch weiß, dass ich mit euch aufgewachsen bin. Ihr wart so ein großer und schöner Teil meines Lebens und manchmal fehlen mir die Worte, um meine Dankbarkeit dafür auszudrücken."

Bereits am Freitagabend spielte Justin während seines allerersten Konzerts nach der Verhaftung auf den Vorfall an. "Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen, nach links und rechts gegangen, und es war eine harte Woche – aber ihr seid hier und ich bin hier. Nichts kann diesen Moment ändern", äußerte er sich laut Just Jared gegenüber seinem Publikum.

Aufgrund Trunkenheit am Steuer wurde der 43-Jährige vor fast einer Woche von der örtlichen Polizei festgenommen. Den Beamten sei seine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Außerdem habe er ein Stoppschild missachtet. Am selben Tag wurde der "Sexy Back"-Interpret einem Richter vorgeführt. "Diese Situation hat ihn sehr mitgenommen, aber er versucht, sie als Möglichkeit zu sehen, sich wieder aufzurichten", behauptete eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

