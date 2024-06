Justin Timberlake zeigt nach seiner Verhaftung große Reue

Nachdem Justin Timberlake (43) am Anfang der Woche wegen Alkohol am Steuer verhaftet wurde, fühle er sich "reumütig, beschämt und gedemütigt", wie eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight verrät. Dass es nicht seine beste Aktion gewesen sei, weiß der "Cry Me A River"-Sänger anscheinend selbst, denn er fühle sich "verantwortlich". "Diese Situation hat ihn sehr mitgenommen, aber er versucht, sie als eine Möglichkeit zu sehen, sich wieder aufzurichten", erklärt die Quelle weiter.

Seine Ehefrau Jessica Biel (42) stehe auch nach dem Vorfall immer an seiner Seite, behauptet der Informant im weiteren Gespräch und führt fort: "Er tut sein Bestes, um ein positives Beispiel für sich selbst, seine Frau, seine Familie und die Öffentlichkeit zu sein und wird weiterhin versuchen, zu lernen und zu wachsen. Er nimmt das ernst und erkennt, wie es sich auf seine Familiendynamik als Ehemann und Vater auswirken kann – und auch auf seine Fans." Trotz dessen sei Jessica enttäuscht, aber "froh, dass niemand verletzt wurde und alle in Sicherheit sind".

Der Vorfall ist für den 43-Jährigen noch lange nicht vorbei – am 26. Juli muss der Sänger vor Gericht erscheinen. Am vergangenen Montag wurde er von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, nach dem er Verkehrsregeln missachtet hatte. Ihm wurde Trunkenheit am Steuer vorgeworfen, doch Justin verweigerte einen Alkoholtest und wurde daraufhin mit auf die Wache genommen. Mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß, muss aber mit den Konsequenzen leben, die anscheinend noch lange nicht vorbei sind.

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, Schauspieler

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

