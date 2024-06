"Harte Woche": Justin Timberlake äußert sich zur Verhaftung

Am Freitagabend kehrte Justin Timberlake (43) für seine "The Forget Tomorrow World Tour" auf die Bühne zurück. Im United Center in Chicago, Illinois, gab der Sänger sein allererstes Konzert seit seiner Verhaftung – und dort brach er nun das Schweigen darüber. "Wir sind zusammen durch Höhen und Tiefen, nach links und rechts gegangen, und es war eine harte Woche, aber ihr seid hier und ich bin hier, und nichts kann diesen Moment ändern", sagte Justin zu seinen Fans laut Just Jared und fügte hinzu: "Ich weiß, dass ich manchmal schwer zu lieben bin, aber ihr liebt mich und ich liebe euch."

Hinter dem 43-Jährigen liegen turbulente Tage: Am Montagabend hatte die örtliche Polizei ihn wegen Trunkenheit am Steuer in Sag Harbor in New York festgenommen. Einen Tag später wurde er aus der Untersuchungshaft freigelassen. Aktuell muss sich Justin daher vor Gericht verantworten. Am 26. Juli findet der zweite Termin seiner Verhandlung statt – am selben Tag, an dem ein Konzert in der polnischen Stadt Krakau geplant ist.

Es ist seine erste Tournee seit fünf Jahren – sie unterstützt sein sechstes Studioalbum "Everything I Thought It Was", das Mitte März veröffentlicht wurde. Die Konzertreise begann am 29. April in Vancouver und soll am 20. Dezember in Kansas City enden. Vor seiner Verhaftung wurde seine Tour von den Kritikern ziemlich positiv aufgenommen. "Justin Timberlakes 'Forget Tomorrow'-Welttournee lässt den amtierenden Prince of Pop wieder aufleben", berichtete unter anderem Tim Chan von Hollywood Reporter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Polizeifoto von Justin Timberlake, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Timberlake im April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Justins Worten? Ich finde es toll, dass er offen darüber spricht und sein Verhalten reflektiert. Mir persönlich wäre das zu unangenehm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de