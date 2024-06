Talulah Riley und Thomas Brodie-Sangster haben Ja gesagt!

In der romantischen Komödie Tatsächlich... Liebe hatte der Darsteller Thomas Brodie-Sangster (34) den unglücklich verliebten Jugendlichen Sam gespielt. Im echten Leben sieht das jedoch ganz anders aus, denn der Game of Thrones-Star hat seine große Liebe bereits gefunden. Am Freitag trat der "Maze Runner"-Darsteller vor den Traualtar und heiratete die britische Schauspielerin Talulah Riley (39). Ihre Traumhochzeit fand in der St. George's Church in England statt. An ihrem großen Tag entschied sich die "Westworld"-Bekanntheit für ein klassisches, ärmelloses Kleid mit einem langen Spitzenschleier, wie Bilder von The Sun zeigen. Auch Thomas feierte seine Hochzeit in einem klassischen Outfit: Der Kinderstar kombinierte gestreifte Hosen mit einem traditionellen blauen Jackett.

Das frisch vermählte Ehepaar lernte sich bei gemeinsamen Dreharbeiten kennen. In der Hulu-Serie "Pistol" verkörperte der gebürtige Londoner Malcolm McLaren, den Manager der Punkband Sex Pistols, während Talulah die Designerin Vivienne Westwood (✝81) spielte. Obwohl Thomas zu der Zeit noch in einer anderen Beziehung war, hat es zwischen den beiden offenbar ziemlich gefunkt. Im Juli 2023 verkündete das Schauspieler-Duo bereits seine Verlobung.

Für Talulah ist es jedoch nicht die erste Hochzeit. Die "Stolz und Vorurteil"-Darstellerin war bereits zweimal verheiratet – beide Male mit dem PayPal-Gründer Elon Musk (52). Im Jahr 2014 gingen der Unternehmer und die Schauspielerin dann endgültig getrennte Wege. Trotzdem scheint es zwischen ihnen kein böses Blut zu geben. Denn unter der Bekanntgabe ihrer Verlobung auf X gratulierte der Tesla-Geschäftsführer den Turteltauben in den Kommentaren.

Twitter / TalulahRiley Thomas Brodie-Sangster und Talulah Riley

Getty Images Elon Musk und Talulah Riley, 2011

Wie findet ihr die Hochzeitslooks von Talulah und Thomas? Beide sahen wunderschön aus! Mir persönlich sind die Outfits zu traditionell... Ergebnis anzeigen



