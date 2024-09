Das wurde aus den Kinderstars der Weihnachtsfilmklassiker

Jedes Jahr zu Weihnachten genießen Fans ihre Lieblingsfeiertagsfilme von Kevin – Allein zu Haus über Tatsächlich... Liebe bis hin zu "Der Grinch". Während die Hauptdarsteller wie Tim Allen (71) in der Rolle des Weihnachtsmanns in der "Santa Clause"-Trilogie oft im Vordergrund stehen, sind es die entzückenden Kinderstars, die diesen Filmen ihre Herzlichkeit verleihen. Doch was ist eigentlich aus den jungen Darstellern geworden, die in diesen beliebten Streifen mitgespielt haben?

Macaulay Culkin (44) in "Kevin – Allein zu Haus"

Er verkörperte Kevin McCallister sowohl in der Familienkomödie als auch in dem Nachfolger Kevin – Allein in New York. Durch sein Mitwirken wurde der damals Zehnjährige einem breiten Publikum bekannt. Obwohl er weitere Rollen in Filmen wie "Das zweite Gesicht" ergatterte, konnte Macaulay nicht an seinen alten Ruhm anknüpfen. Der ausbleibende Schauspielerfolg zog sich auch durch spätere Streifen wie "Dad & Co" oder "Richie Rich". Für letzteren wurde der gebürtige New Yorker sogar im Jahr 1995 für die Goldene Himbeere für die schlechteste schauspielerische Leistung nominiert. Privat scheint es dafür bei Macaulay wie am Schnürchen zu laufen, seit knapp sieben Jahren geht er mit der Schauspielerin Brenda Song (36) durchs Leben. Das Paar hat zwei Söhne: Dakota und Carson.

Thomas Brodie-Sangster (34) in "Tatsächlich... Liebe"

In der Weihnachts-Ensemble-Liebeskomödie spielte er Neesons Filmstiefsohn Sam. Für seine schauspielerische Leistung erzielte der gebürtige Londoner sowohl eine Satellite-Award- als auch eine Young-Artist-Award-Nominierung. Auch danach ging es für Thomas genauso steil weiter: 2005 war er an der Seite von Emma Thompson (65) in dem Fantasyfilm "Eine zauberhafte Nanny" zu sehen. Durch die Rolle des Jojen Reed in der Fantasyserie Game of Thrones stieg sein Bekanntheitsgrad weiter an. Im echten Leben läuft es für Thomas genauso gut: Rund ein Jahr nach der Verlobung gab er seiner Partnerin Talulah Riley (39) im Juli das Jawort.

Taylor Momsen (31) in "Der Grinch"

Im Jahr 2000 zauberte sie in der Fantasy-Komödie als Cindy Lou Who Weihnachtsstimmung in die Herzen der Zuschauer. Doch im Laufe der Jahre wandelte die US-Amerikanerin ihr Image komplett: Aus der süßen Sechsjährigen wurde eine echte Rockikone. Taylor fand ihre Leidenschaft in der Musik und wurde die Frontfrau der Rockband The Pretty Reckless. Mit Hits wie "Make Me Wanna Die" und "Heaven Knows" eroberte sie die Rockcharts und bewies, dass sie nicht nur schauspielerisches, sondern auch musikalisches Talent besitzt. Anders als mit ihrer Karriere hält sich Taylor mit ihrem Liebesleben ziemlich bedeckt. Offiziell gilt die Blondine aktuell als Single.

