Elon Musk gratuliert seiner Ex Talulah Riley zur Verlobung!

Elon Musk (52) freut sich wohl für Talulah Riley (38)! Ganze zwei Mal hatten sich die beiden bereits das Jawort gegeben, doch so richtig funktionieren wollte es zwischen den beiden nicht. Seit 2016 gehen der Unternehmer und die Schauspielerin endgültig getrennte Wege. Mittlerweile hat die Britin einen neuen Mann an ihrer Seite: den Schauspieler Thomas Brodie-Sangster (33). Erst vor wenigen Tagen hielt er sogar um ihre Hand an! Elon gratuliert Talulah nun zu ihrer Verlobung!

In den sozialen Medien verkündete das Paar die freudige Botschaft um ihre Verlobung! Dabei lässt es sich der Milliardär nicht nehmen, seiner zweifachen Ex-Frau zu diesem Schritt alles Gute zu wünschen. "Gratulation!", kommentiert Elon auf Twitter die Neuigkeiten und fügt hinter seinem glückwünschenden Wort noch ein Herz hinzu.

In dem Bild ihres Posts auf Instagram ist das frischverlobte Paar aneinander angekuschelt zu sehen. "Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Thomas und ich nach zwei Jahren Beziehung verlobt sind!", verkündete die gebürtige Britin unter dem Schnappschuss glücklich.

Getty Images Thomas Brodie-Sangster und Talulah Riley bei der Premiere von "Pistol"

Getty Images Talulah Riley und Elon Musk im Februar 2014

Twitter / TalulahRiley Thomas Brodie-Sangster und Talulah Riley

