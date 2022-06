Talulah Riley (37) ist wieder in festen Händen! Die Schauspielerin heiratete im Jahr 2010 den Unternehmer Elon Musk (50). Zwei Jahre später ließen sie sich scheiden, gingen danach aber wieder erneut den Bund fürs Leben ein, doch die Liebe hielt nicht an. Jetzt ist die Britin wieder vergeben – und zwar an Thomas Brodie-Sangster (32), der durch den Film "Tatsächlich... Liebe" bekannt wurde. Nun plauderte Thomas Details zu ihrer Beziehung aus...

Talulah und Thomas spielen gemeinsam in der neuen Hulu-Serie "Pistol" mit. Der gebürtige Londoner verkörpert Malcolm McLaren, den Manager der Punkband Sex Pistols, während Talulah die Designerin Vivienne Westwood (81) spielt. In der Serie ist Malcom sehr harsch zu Vivienne. Im Gespräch mit The Guardian betonte Thomas jetzt, dass er und Talulah während der Dreharbeiten noch kein Paar waren. "Ich war zu der Zeit nicht mit ihr zusammen", meinte der 32-Jährige.

Das ist das erste Mal, das sich der "Tatsächlich... Liebe"-Star zu seiner Beziehung zu Talulah äußert. Er und Talulah erschienen erstmals im März dieses Jahres gemeinsam bei den British Academy Film Awards auf dem roten Teppich, bestätigen jedoch nicht, dass sie zusammen sind.

Getty Images Talulah Riley, Schauspielerin

Getty Images Thomas Brodie-Sangster, Schauspieler

Getty Images Talulah Riley und Thomas Brodie-Sangster

