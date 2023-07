Elon Musks Ex Talulah Riley und ihr Thomas sind verlobt!

Was für freudige Neuigkeiten! Talulah Riley (38) und Elon Musk (52) gaben sich ganze zweimal das Jawort. Allerdings waren beide Anläufe nicht für die Ewigkeit bestimmt, so gehen sie seit 2016 endgültig getrennte Wege. Doch seit rund zwei Jahren ist die Blondine wieder vergeben – und zwar an den Tatsächlich... Liebe-Star Thomas Brodie-Sangster (33). Jetzt wagen sie sogar den nächsten Schritt: Talulah und Thomas haben sich verlobt!

Die Schauspielerin teilt die frohe Botschaft ausgerechnet über Twitter mit – der Social-Media-Plattform ihres Ex-Mannes: Auf einem Bild ist die Beauty in einem pelzigen Oberteil zu sehen. Dicht an sie gekuschelt, sieht der 33-Jährige mit einem Strohhut auf dem Kopf in die Kamera. "Ich freue mich sehr, mitteilen zu können, dass Thomas und ich nach zwei Jahren Beziehung verlobt sind!", verkündet die gebürtige Britin unter dem Schnappschuss.

Mit Details zu ihrer Beziehung halten sich Talulah und Thomas bislang eher zurück. Lediglich eine Sache ist bekannt: Sie haben bereits zusammengearbeitet! Für die Serie "Pistol" hatten sie gemeinsam vor der Kamera gestanden. "Ich war zu der Zeit nicht mit ihr zusammen", hatte der Schauspieler allerdings gegenüber The Guardian klargestellt.

