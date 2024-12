Talulah Riley teilt skurille Weihnachtsstory mit Elon Musk

Talulah Riley (40), die britische Schauspielerin und zweite Ehefrau von Elon Musk (53), hat eine ungewöhnliche Weihnachtsgeschichte über den Tech-Mogul erzählt. In der BBC-Dokumentation "The Elon Musk Show" aus dem Jahr 2022 berichtete Talulah von einem besonderen Ereignis: Elon hatte vergessen, ihr ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Im tiefen Schnee von Boulder, Colorado, verschwand er plötzlich mitten in der Nacht. Verwundert fragte sie sich, wohin er gegangen sei. Zwei Stunden später kehrte er zurück – barfuß, nur in T-Shirt und Shorts, mit einem Strauß Blumen, den er im Schnee gepflückt hatte, um ihr seine Liebe zu beweisen.

Die Schauspielerin erinnerte sich daran, wie er zuvor zu ihr gesagt hatte: "Es ist nicht so, dass ich dich nicht liebe. Mein Gehirn explodiert einfach gerade." Trotz seines stressigen Lebens als Tech-Unternehmer fand er immer Wege, ihr seine Zuneigung zu zeigen. Während der Dreharbeiten zu "St. Trinian's 2" musste sie zum ersten Mal längere Zeit von ihm getrennt sein. Um ihr zu zeigen, wie sehr er sie schätzte, schickte er zwei Lastwagenladungen Blumen für sie ans Set. Doch damit nicht genug: Er fand die Namen aller Frauen am Set heraus und überraschte sie alle mit Blumen, Champagner und Schokolade. "Er war sehr süß, liebenswert und sehr unterstützend", erinnerte sich Talulah.

Bei der Premiere des Films begleitete Elon sie und hielt ihr den Regenschirm, während sie Autogramme gab. "Niemand wusste, wer Elon war", erzählte sie lachend im Interview mit der BBC. Trotz seines späteren Ruhms und Reichtums blieb er damals im Hintergrund. Talulah und Elon waren von 2010 bis 2012 und erneut von 2013 bis 2016 verheiratet. Trotz der beiden Ehen und Scheidungen denkt sie gerne an die gemeinsamen Zeiten zurück und betont, dass sie sich niemals wie eine "Trophäenfrau" gefühlt habe. Heute ist Talulah mit dem Schauspieler Thomas Brodie-Sangster (34), bekannt aus "Tatsächlich... Liebe", zusammen. Die beiden trafen sich am Set der Disney+-Serie "Pistol" und heirateten in diesem Jahr in England.

Getty Images Talulah Riley bei den BAFTA Games Awards 2017 in London

Twitter / TalulahRiley Thomas Brodie-Sangster und Talulah Riley

