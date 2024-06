Elon Musk war Gast auf Hochzeit von Ex-Frau Talulah Riley!

Am vergangenen Freitag gaben sich Talulah Riley (39) und Thomas Brodie-Sangster (34) das Jawort. Die Zeremonie fand in der St. George's Church in England statt. Während sich andere Männer um die Gunst ihrer Schwiegereltern in spe sorgen, hatte es der Tatsächlich... Liebe-Darsteller bei seiner Traumhochzeit mit einer etwas anderen Begegnung zu tun. Laut einer Quelle soll kein Geringerer als Talulahs Ex-Ehemann Elon Musk (52) unter den geladenen Gästen gewesen sein. "Er ist mit einem Privatjet zur Hochzeit eingeflogen", plaudert der Insider gegenüber Daily Mail aus.

Der Informant fügt hinzu, dass der Tesla-Milliardär zuvor an einer Konferenz im südfranzösischen Cannes teilgenommen habe. Auch wenn es so manchen verwundern mag, ist Elons Anwesenheit bei der Hochzeitsfeier keine allzu große Überraschung. Trotz ihrer gemeinsamen Vergangenheit scheinen der Unternehmer und die "Stolz und Vorurteil"-Darstellerin bis heute einen freundschaftlichen Umgang zu pflegen. Als Talulah und Thomas im Juli vergangenen Jahres ihre Verlobung auf der Plattform X bekannt gaben, sprach Elon dem glücklichen Paar unter dem Beitrag sogar seine Glückwünsche aus. In einem früheren Interview bezeichnete Talulah den 52-Jährigen sogar als den "perfekten Ex-Ehemann".

Elon und Talulah waren nicht nur einmal, sondern schon ganze zwei Male miteinander verheiratet. Die "Inception"-Darstellerin und der Milliardär verlobten sich schon wenige Tage nach ihrem ersten Treffen, wie Daily Mail in einem früheren Artikel berichtete. Ihre erste Hochzeit fand im Jahr 2010 statt. Nur zwei Jahre später folgte die erste Scheidung, bevor sie 2013 erneut den Schritt vor den Traualtar wagten. Doch auch bei ihrem zweiten Anlauf sollte ihr Glück nicht von langer Dauer sein. Im Folgejahr reichte der PayPal-Gründer den zweiten Scheidungsantrag ein, zog diesen jedoch wieder zurück. 2016 sollte das Hin und Her schließlich ein Ende finden, nachdem Talulah einen weiteren Antrag auf Scheidung gestellt hatte, welcher noch im selben Jahr vollzogen wurde.

