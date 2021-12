"Tatsächlich... Liebe" ist einer der Kultstreifen zu Weihnachten. Seit 18 Jahren ist die romantische Komödie inzwischen nicht mehr aus dem Festtags-TV-Programm wegzudenken. Doch was ist eigentlich aus den Stars des Films – wie etwa Keira Knightley (36), Colin Firth (61) oder Hugh Grant (61) – seit der Premiere 2003 geworden? Promiflash verrät es euch im Video! So viel aber vorweg: Bein einigen der Darsteller war ihr Part in dem Filmklassiker lediglich der Startschuss ihrer Karriere...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de