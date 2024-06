Leyla Lahouar spendiert Freundin Rebecca Ries "neue Hupen"

Rebecca Ries hat schlimme Erfahrungen gemacht: Dreimal ließ sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ihre Brüste operieren – jedes Mal mit einem verpfuschten Ergebnis. Nun legt sich die Bayerin das vierte Mal unters Messer, und das alles nur dank ihrer Freundin Leyla Lahouar (28). Denn die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin spendiert ihrer Reality-TV-Kollegin die Brust-Operation – diesmal bei einem "richtig guten Arzt". "Ich schenke ihr neue Hupen. [...] Sie ist meine Freundin, ich freue mich, wenn ich ihr helfen kann. Sie war so unglücklich mit ihrem Busen", erklärt die Freundin von Mike Heiter (32) im Interview mit Bild.

Den Prozess des Eingriffs dokumentieren die Freundinnen Schritt für Schritt in ihren Instagram-Storys. Auf zahlreichen Clips lächelt Rebecca im Operationshemd in die Kamera. Dass die Realitystars so offen mit dem Thema umgehen, habe auch einen guten Grund. Sie wollen andere Frauen vor Rebeccas Schicksal bewahren. "Bei Rebecca war es damals ein Hype wie bei vielen Mädels. Sie ist in die Türkei gereist wegen der Busen-OP. Da ist alles schiefgelaufen. Das ist Fließbandarbeit, ohne richtige Beratung. Ich würde jungen Mädchen davon abraten. Sucht euch einen vernünftigen Arzt mit richtiger Beratung", macht die 28-Jährige im Gespräch mit der Zeitung deutlich.

Im Jahr 2023 hatten sich Leyla und Rebecca während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei "Der Bachelor" kennengelernt. Beide Frauen hatten in David Jackson jedoch nicht die große Liebe gefunden und versuchten ihr Glück erneut bei Bachelor in Paradise. Für Rebecca ging dieser Plan auf: Sie lernte ihren aktuellen Freund Adrian Alian (28) kennen. Leylas Suche nach dem Richtigen dauerte noch etwas länger. Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin musste erst ins "Dschungelcamp" ziehen, um ihren Mr. Right zu finden.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Juni 2024

RTL Rebecca, David, Xenia, Yolanda, Leyla und Lisa beim Bachelor 2023

