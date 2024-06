Matthew Lewis schwelgt in süßen "Harry Potter"-Erinnerungen

Lange ist es her, dass Matthew Lewis (34) den Zauberstab geschwungen hat. Als Neville Longbottom war er in allen acht Teilen der Harry Potter-Filme zu sehen und hat somit den Großteil seiner Jugend am Filmset des magischen Franchises verbracht. Das hat ihn bis heute geprägt und auch heute erinnert er sich gerne an die damalige Zeit. Einen besonderen Moment des ersten Films teilt er nun im Interview mit Us Weekly. "Als ich an der Reihe war, auf dem Besen zu fliegen, haben sie mich buchstäblich auf einem Besenstiel an einen Kran geschnallt. Der stand auf einer Ladefläche von einem Truck und dann haben sie mich so über das Set gefahren", entsinnt sich der Brite.

Über die Jahre hat sich seine Beziehung zu den Filmen verändert. Wenn der "Wasteland"-Darsteller sich heute als Neville im Fernsehen sieht, findet Matthew das eher unangenehm. Trotzdem weiß er zu schätzen, dass die Faszination mit der Welt von Harry Potter immer noch anhält. Besonders, dass immer neue Generationen die Magie von J.K. Rowlings (58) Büchern für sich entdecken und die Filme so sehr zu lieben lernen, macht ihn ganz emotional. "Ich dachte, das Interesse an den Filmen würde mit den Jahren im Sand verlaufen, [...] aber es ist unglaublich, dass es nach all dieser Zeit noch besteht", gesteht Matthew im Interview.

Matthew ist nicht der Einzige der "Harry Potter"-Stars, der noch immer sehr an seiner Zeit am Set hängt. Auch Tom Felton (36), der damals den Antagonisten Draco Malfoy verkörperte, und Co-Stars James (38) und Oliver Phelps (38), die die Weasley-Zwillinge spielten, zeigen ihre Liebe für die Filme so oft es geht. Selbst Daniel Radcliffe (34), der Harry Potter höchstpersönlich war, äußerte sich erst vor Kurzem zu dem Thema der geplanten Neuverfilmung der Bücher. Gegenüber People erwähnte er, dass er die Serie kaum erwarten kann, da er selbst schon immer ein großer Fan war.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Harry Potter"-Star Matthew Lewis

Anzeige Anzeige

ActionPress Daniel Radcliffe und Matthew Lewis in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Matthew immer noch so an den Filmen hängt? Voll süß! Sie bedeuten ihm wohl sehr viel. Na ja, er redet immer nur darüber. Irgendwann ist der Drops auch gelutscht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de