Daniel Radcliffe fiebert neuer "Harry Potter"-Serie entgegen

Im April vergangenen Jahres bestätigte Warner Bros. Discovery die Produktion einer neuen Serie rund um die Zauberschüler Harry, Ron und Hermine. Das begeistert nicht nur die Fans des Harry Potter-Universums. Auch Daniel Radcliffe (34), der in der beliebten Filmreihe in die Rolle von Harry Potter höchstpersönlich schlüpfte, kann die kommende Serie kaum erwarten! Das verrät der Schauspieler in einem Interview bei den diesjährigen Tony Awards, wie People berichtet. "Das letzte Buch wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen, aber es war schon immer eines meiner Lieblingsbücher und -filme", plaudert der Brite aus und meint damit den siebten Band, der den Titel "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" trägt.

Warner Bros. Discovery verkündete in einem offiziellen Statement, das unter anderem Deadline vorliegt, dass dem Publikum in der Serie eine neue Perspektive auf Hogwarts geboten werden soll. Weiter hieß es, dass an der Produktion keine Geringere als J.K. Rowling (58), die Autorin der Originalbücher, beteiligt sein wird. Die Sendung wird außerdem keine neue Geschichte erzählen, sondern "tief in jedes der ikonischen Bücher eintauchen". Daniel selbst wird vermutlich nicht an der Neuinszenierung der Buchreihe beteiligt sein, wie er bereits im Interview mit E! News anklingen ließ. Für ihn mache es den Eindruck, als würden die Produzenten die beiden Franchises voneinander getrennt halten wollen.

Neben seiner Begeisterung für die "Harry Potter"-Serie hatte der 34-Jährige am Abend der Awardshow noch einen weiteren Grund zur Freude: Daniel bekam bei der Zeremonie eine Auszeichnung für seine Rolle im Musical "Merrily We Roll Along". Der "Jungle"-Darsteller vergoss sogar ein paar Tränen, während sein Co-Star Jonathan Groff (39) bei seiner Dankesrede von Daniel und Lindsay Mendez schwärmte: "Ihr seid mehr als alte Freunde, ihr seid Seelenverwandte, und ich freue mich darauf, uns gegenseitig für den Rest unseres Lebens dabei zuzusehen, wie wir uns verändern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was ist euer Lieblingsteil der "Harry Potter"-Buchreihe? "Harry Potter und der Stein der Weisen". "Harry Potter und die Kammer des Schreckens". "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". "Harry Potter und der Feuerkelch". "Harry Potter und der Orden des Phönix". "Harry Potter und der Halbblutprinz". "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes". Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de