Nach Koma: Heinz Hoenig wird immer noch künstlich beatmet

Heinz Hoenig (72) kämpft im Krankenhaus noch immer um sein Leben. Erst vor wenigen Wochen musste sich der Schauspieler einer Operation an seiner Speiseröhre unterziehen. Aufgrund seiner sich verschlechternden Gesundheit musste er erneut in ein künstliches Koma versetzt werden und konnte einen zweiten Eingriff an seiner Aorta noch nicht durchführen lassen. Mittlerweile ist der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer wieder erwacht – doch eine Besserung ist offenbar noch nicht in Sicht. "Er wird weiterhin künstlich beatmet, das bleibt auch noch eine Weile so", erklärt nun Heinz' Managerin gegenüber Bild. Für die zweite OP müsse der Filmstar allerdings erst wieder selbstständig atmen können.

Aktuell sieht es also noch nicht danach aus, als könne der Eingriff bald durchgeführt werden. "Heinz ist noch nicht in der Lage, selbstständig zu atmen. Die Entzündung in seinem Körper wird behandelt", verrät Birgit Fischer-Höper weiter. Derzeit versuchen die Ärzte, Heinz "wieder mobil" zu bekommen, denn der Schauspieler habe durch das viele Liegen viel abgebaut und sein Körper sei aus diesem Grund geschwächt. Deshalb sei nun der erste Schritt "die Stabilisierung von Heinz".

Nicht nur die Familie von Heinz befindet sich aktuell in großer Sorge um ihn – auch seine Fans schicken ihm Kraft. Auf Instagram teilte die Partnerin des 72-Jährigen, Annika Kärsten-Hoenig (39), ein Foto, auf dem der Inhalt eines Päckchens abgebildet ist. "Vor ein paar Tagen haben wir ein Paket von einer ganz lieben Familie zugeschickt bekommen. Darin befanden sich unter anderem diese wunderschönen Armbänder, die die kleine Tochter extra für uns mit ganz viel Liebe angefertigt hat", erklärte Annika. Auf den selbst gebastelten Schmuckstücken sind Worte wie "Gesundheit", "Energie" und "Kraft" abzulesen.

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und Heinz Hoenigs Armbänder im Juni 2024

