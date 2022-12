"Erschreckende Missgunst": Niclas Füllkrug kritisiert Fans

Niclas Füllkrug (29) hat sich wohl mehr Unterstützung gewünscht. Die deutsche Nationalmannschaft schied bei der WM in Katar schon in der Vorrunde aus. Dabei konnten die Starspieler rund um Manuel Neuer (36) und Thomas Müller (33) insgesamt nur einen Sieg auf ihrem Konto verbuchen. Für Niclas Füllkrug war es die erste Berufung in den WM-Kader – und er wurde direkt zum deutschen Hoffnungsträger. Eine Sache hat den 29-Jährigen allerdings schockiert.

In einem Interview mit Sport Bild hat der Shootingstar die vergangenen Monate Revue passieren lassen. "Es ist schon erschreckend, wie viel Missgunst der Nationalmannschaft von der Öffentlichkeit in Deutschland entgegengebracht wurde – nach dem Japan-Spiel und später nach dem Vorrunden-Aus. Das finde ich extrem schade", erklärte er. Dieses Gefühl habe er schon als Zuschauer beim WM-Aus 2018 in Russland gehabt. Es käme dem Torjäger so vor, als würden einige Menschen der Nationalmannschaft "eher Misserfolg statt Erfolg" wünschen.

Einen Grund dafür könne Niclas nicht finden. "Jeder Spieler auf dem Platz ist unfassbar stolz, das deutsche Trikot zu tragen", betonte der Spieler des SV Werder Bremen. Zudem sei die mediale Darstellung des Vorrunden-Aus bei der abgelaufenen WM nicht angemessen gewesen. "Ich finde, dass unser Ausscheiden schlechter dargestellt wird, als es war. Ich lese immer von riesiger Blamage", fügte er hinzu.

Anzeige

Getty Images Thomas Müller und Niclas Füllkrug, November 2022

Anzeige

Getty Images Niclas Füllkrug, Fußballspieler

Anzeige

Getty Images Niclas Füllkrug bei der WM 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de