Absoluter Hingucker: Lisa Füllkrug überzeugt mit EM-Outfit!

Gestern stand das Fußball-EM-Viertelfinale für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien im eigenen Land an. Auch wenn das Ergebnis des Abends für die Spieler und die deutschen Fans mehr als ernüchternd ausging, schmissen sich die Frauen der Kicker mal wieder so richtig in Schale. Vor allem eine Dame stach mit ihrer Outfitwahl besonders hervor: Lisa Füllkrug. Die Ehefrau des Kickers Niclas Füllkrug (31) zeigte sich in einem figurbetonten Kleid in Trikot-Optik. Die kurze, weiße Klamotte zierte die Rückennummer neun und sorgte vor allem am Hals durch den breiten Kragen für einen wahren Wow-Effekt. Das breite Stück Stoff soll nämlich mal ein Ärmel eines DFB-Trikots gewesen sein und durch eine Maßanfertigung in einen Kragen umgewandelt worden sein, wie Bild berichtet.

Ihre Haare trug Lisa stylish in einem französisch geflochtenen Zopf. Dazu kombinierte die Mutter einer Tochter silberfarbenen Schmuck in Form einer Armbanduhr, verschiedener Armbänder und Ringe. Ihren Look rundete sie mit einer großen Sonnenbrille auf der Nase ab. Alles in allem bewies die Ehefrau des Profikickers erneut ihr Händchen für Mode. Bereits im Achtelfinale gegen Dänemark überzeugte Lisa mit ihrem Look auf der Tribüne – allerdings war sie bei diesem Match nicht die einzige Spielerfrau, die die Blicke auf sich zog.

Auch Annika Neuer zeigte sich im Achtelfinale mit weißem Minirock und pinkfarbenem Trikot. Dazu kombinierte die Ehefrau des Nationaltorwarts Manuel Neuer (38) eine helle Chanel-Handtasche, an der das EM-Maskottchen in Form eines Schlüsselanhängers baumelte. Neben Annika reihte sich unter anderem auch die Verlobte von Kai Havertz, Sophia Weber, und die Freundin von Nationalfußballtrainer Julian Nagelsmann. Lena Wurzenberger sang im neben anderen Familienmitgliedern der Kicker freudig die Deutschlands Nationalhymne mit.

Getty Images Lisa Füllkrug, Ehefrau von Fußballer Niclas Füllkrug

Getty Images Anika Neuer, Ehefrau von Torwart Manuel Neuer

