Wer sind die Frauen an der Seite der deutschen WM-Kicker?

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, heißt es so schön. Die Fußball-WM 2022 in Katar ist mittlerweile in vollem Gange. Deutschland hat bisher eher mittelmäßig gespielt, kann heute aber die Gelegenheit nutzen und gegen Costa Rica einen Sieg einfahren und somit die Chance auf einen Platz im Achtelfinale erhöhen. Doch wer sind eigentlich die schönen Frauen, die hinter den Nationalspielern stehen?

An der Seite von Manuel Neuer (36), der 2020 als Europas Torhüter des Jahres ausgezeichnet wurde, steht die 22-jährige Anika Bissel. Die Münchnerin ist selber sportlich aktiv und spielt Handball in der zweiten Bundesliga bei dem Verein ESV Regensburg. Das liegt wohl in ihrer Familie - ihr Bruder spielt ebenfalls in einem Handballverein. Anika und Manuel halten ihre Beziehung bis heute eher verdeckt und zeigen sich selten zu zweit in der Öffentlichkeit.

Der Mittelstürmer Niclas Füllkrug (29) ist bereits seit mehr als sechs Jahren mit seiner Frau Lisa Füllkrug verheiratet. 2019 kam ihre erste gemeinsame Tochter Emilia auf die Welt. Zwar ist Lisa am Anfang der Karriere von Niclas noch das ein oder andere Mal auf seinem Instagram-Account zu sehen gewesen, mittlerweile ist über sie jedoch fast nichts zu erfahren. Auch ihr eigener Instagram-Kanal ist nicht aktiv.

Erst dieses Jahr nahm der defensive Mittelfeldspieler Joshua Kimmich (27) seine langjährige Freundin Lina Kimmich – vorher Lina Meyer – zu seiner Frau. Obwohl ihr mittlerweile fast 45.000 Leute auf Instagram folgen, hält sie ihr Privatleben größtenteils privat. Sie hat ihr Staatsexamen abgeschlossen und arbeitet seitdem als Anwältin.

Im Juli dieses Jahres feierten der offensive Mittelfeldspieler Kai Havertz und Freundin Sophia Weber ihr vierjähriges Zusammensein. Sophia ist 23 Jahre alt und studiert momentan in England. Ihren Instagram-Account hatte sie zwischenzeitlich deaktiviert – mittlerweile können sich ihre über 200.000 Follower wieder über regelmäßige Updates freuen.

Instagram / niclas.fuellkrug24 Niclas und Lisa Füllkrug, Mai 2019

Getty Images Manuel Neuer, Torwart

Instagram / _linamey_ Lina Meyer und Joshua Kimmich

Instagram / kaihavertz29 Kai Havertz und Freundin Sophia Weber im Juli 2022

