Bei Nagelsmann-Debüt: DFB-Elf kann endlich wieder gewinnen

Sind sie zurück in alter Stärke? Für das deutsche Nationalteam lief es in den vergangenen Monaten alles andere als gut. Die Mannschaft schied bei der WM bereits in der Vorrunde aus – und auch die Testspiele brachten kaum Siege. Das veranlasste den DFB zum Handeln: Der Bundestrainer Hansi Flick (58) musste seine Sachen packen und Julian Nagelsmann übernahm das Amt. Für den Ex-Coach des FC Bayern stand heute Abend sein Debüt im Freundschaftsspiel gegen die USA an. Und er konnte das Team zum Sieg führen!

Die DFB-Elf hatte endlich wieder einen Grund zum Jubeln. Das Team rund um Ilkay Gündogan (32) gewann gegen die Vereinigten Staaten mit 3:1. Nachdem die USA dank eines Treffers von Christian Pulisic vorerst in Führung gegangen ist, kämpften sich die Deutschen zurück. Zur Halbzeit stand es dank eines Tores von Ilkay dann bereits 1:1 – und das Team von Julian hatte noch nicht genug. In Halbzeit zwei legten Niclas Füllkrug (30) und Jamal Musiala (20) zum Endstand von 1:3 auf.

Die USA-Reise des deutschen Teams ist damit allerdings noch nicht beendet. Am Mittwoch steigt der nächste Härtetest für Julian und seine Jungs. Dieses Mal tritt die Mannschaft im Freundschaftsspiel gegen Mexiko an. Wird der neue Trainer auch sein zweites Spiel gewinnen können?

Julian Nagelsmann beim Freundschaftsspiel gegen die USA

Ilkay Gündogan, Fußballstar

Jamal Musiala beim Freundschaftsspiel gegen die USA

