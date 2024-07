"Tut gut": Niclas Füllkrug gönnt sich Familienzeit nach EM!

Wie niedlich ist das denn! Niclas Füllkrug (31) schickt supersüße Urlaubsgrüße und teilt auf Instagram eine Reihe von Fotos mit seiner Familie. Ob entspannt auf dem Boot, mit seiner Tochter Emilia auf dem Arm oder beim Dinner mit seiner Ehefrau Lisa – der Fußballer scheint die Zeit sehr zu genießen. "Es tut richtig gut, nach dieser langen Saison viel Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen und die Batterien wieder aufzuladen", betitelt er seinen Beitrag.

Auch während der Europameisterschaft bekam der Kicker kräftige Unterstützung von seiner Ehefrau Lisa und ihrer gemeinsamen Tochter Emilia. Nach dem gewonnenen Auftaktspiel holte der 31-Jährige seine Kleine auf das Spielfeld und trug sie auf seinen Schultern. Gegenüber ZDF verriet er: "Meine Kleine, die ist schon in einem Alter, wo sie das alles schon so ein bisschen versteht. Für sie ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir gewinnen. Sonst ist sie traurig."

Auch seine Lisa steht immer hinter ihrem Fußballer. Die Spielerfrau erschien immer in stylishen Outfits und feuerte ihren Mann von der Tribüne an. Im EM-Viertelfinale trug sie ein figurbetontes Kleid in Trikot-Optik. Die Rückennummer neun zierte ihren Look. Bereits im Achtelfinale gegen Dänemark hatte Lisa mit ihrem Look auf der Tribüne überzeugt.

Anzeige Anzeige

Instagram / niclas.fuellkrug24 Niclas Füllkrug und Tochter Emilia im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Niclas und Lisa Füllkrug im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Schnappschüsse von Niclas und seiner Familie? Die finde ich total süß! Na ja, die sind nicht so mein Geschmack... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de