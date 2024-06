EM-Achtelfinale: Spielt Niclas Füllkrug heute von Beginn an?

Für unsere DFB-Elf geht es heute Abend um 21.00 Uhr los mit der K.-o.-Runde. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann trifft im Achtelfinale auf Dänemark. Vor dem Spiel interessiert die deutschen Fußballfans aber vor allem die Stürmerfrage: Wird sich der ehemalige Trainer des FC Bayern für Kai Havertz oder für Niclas Füllkrug (31) entscheiden? Letzterer gilt als absoluter Fan-Liebling und übernahm in den vergangenen Spielen immer die Rolle des Jokers. Der Trainer lässt sich aber bisher nicht in die Karten schauen. "Ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Sagen werde ich es am Abend des Spiels, vorher nicht", erklärt Julian bei einer Pressekonferenz vor dem wichtigen Spiel.

In den sozialen Medien scheinen sich die Fans noch nicht einig zu sein, ob sie den Spieler von Borussia Dortmund von Beginn an auf dem Platz sehen wollen oder nicht. "Bitte Füllkrug aufstellen", schreibt ein Fan unter einen Beitrag des DFB-Teams auf Instagram. Auf X sieht das ein anderer Fan jedoch ganz anders: "Obwohl ich ihm die Startelf gönne, kommt er von der Bank doch mit mehr Wucht – Wucht, die andere als Einwechselspieler eben nicht haben..."

Beim Spiel gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag erzielte der frisch eingewechselte Niclas den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit. Somit konnte sich Deutschland in letzter Sekunde doch noch den Gruppensieg sichern. "Füllkrug ist dieser Spieler, den Deutschland seit Miroslav Klose (46) so lange gesucht hat. Ein waschechter Stürmer", lautete ein begeisterter Kommentar auf X.

Getty Images Julian Nagelsmann bei der Kader-Verkündung für die EM-2024

Getty Images Niclas Füllkrug, Fußballer

