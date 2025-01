Sehnenriss: Niclas Füllkrug muss mehrere Monate pausieren

Niclas Füllkrug (31) muss eine weitere bittere Verletzung verkraften: Der Nationalstürmer hat sich während des FA-Cup-Spiels von West Ham United gegen Aston Villa ohne Fremdeinwirkung eine Muskelsehne im hinteren Oberschenkel gerissen. Bereits nach 15 Minuten musste er ausgewechselt werden. Laut Sky wird er ungefähr drei Monate pausieren müssen – und damit unter anderem das Viertelfinale der Nations League mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien im März verpassen. Für den Stürmer ist es bereits die zweite schwere Verletzung seit seinem Wechsel im Sommer von Borussia Dortmund zu West Ham United.

Der 31-Jährige hatte schon in der Anfangsphase der Saison mit einer längeren Zwangspause zu kämpfen. Nachdem er ab Anfang September aufgrund einer anderen Verletzung elf Spiele verpasst hatte, erzielte er nach seiner Rückkehr Ende des Jahres seine ersten beiden Tore für West Ham. Doch die Hoffnungen, sportlich wieder voll durchzustarten, werden nun durch den nächsten Rückschlag getrübt. Im Podcast "Copa TS" sprach er zuletzt offen darüber, dass der Wechsel für ihn ein "riskanter Schritt" war, insbesondere da er sich bewusst war, möglicherweise nicht auf internationaler Bühne aktiv zu sein. Trotz intensiver Gespräche mit West-Ham-Trainer David Moyes und dem Technischen Direktor des Vereins, Tim Steidten, läuft der Wechsel bisher deutlich unglücklicher als gedacht.

Trotz der erneuten Rückschläge findet Niclas stets Trost bei seiner Familie. Bereits während der Europameisterschaft 2024 standen ihm seine Ehefrau Lisa und Tochter Emilia zur Seite. Damals holte er die Fünfjährige nach einem gewonnenen Spiel auf das Spielfeld und feierte mit ihr. "Meine Kleine, die ist schon in einem Alter, wo sie das alles schon so ein bisschen versteht", erzählte Niclas dem ZDF. Lisa unterstützte ihn ebenfalls tatkräftig und machte auf der Tribüne mit ihren stylishen Outfits eine gute Figur. Ihre Anwesenheit und Unterstützung sind für Niclas sicherlich ein Lichtblick in der aktuellen Situation.

Getty Images Niclas Füllkrug im Januar 2025

Getty Images Lisa und Niclas Füllkrug, Mai 2024