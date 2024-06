So grandios soll die Netflix-Serie "Stranger Things" enden!

2025 soll der erfolgreiche Netflix-Hit Stranger Things mit einer fünften Staffel ein Ende finden. Auch wenn sich Fans noch eine Weile wegen des großen Finales gedulden müssen, geben die Schauspieler und die Serienschöpfer, die Duffer Brothers (40), immer wieder kleine Einblicke in die letzten Folgen. Was Jamie Campbell Bower (35), Finn Wolfhard (21) und Co. alles verraten haben, erfahrt ihr zusammengefasst im Promiflash-Video!



