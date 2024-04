Millie Bobby Brown teilt Fotos vom "Stranger Things"-Set

Die Vorfreude auf die fünfte Stranger Things-Staffel steigt. Schauspielerin Millie Bobby Brown (20) teilt auf ihrem Instagram-Profil ein Selfie vom Set. Ein letztes Mal steht sie aktuell für die Netflix-Produktion als Eleven vor der Kamera. Das Foto zeigt die Darstellerin mit Elevens Markenzeichen – einer blutenden Nase. Ein weiterer Schnappschuss spiegelt wider, wie die 20-Jährige via FaceTime "Stranger Things"-Schreiber Ross Duffer (40) anruft. Werden hier weitere Seriendetails besprochen? Millie verrät vorerst nicht mehr als das, was die Aufnahmen zeigen – mit neuen Folgen können Zuschauer erst ab 2025 rechnen.

Die kunterbunte Bilderreihe verdeutlicht, was bei der Schauspielerin außerdem los ist. Selfies präsentieren sie bei Kuscheleinheiten mit ihren Hunden und ihrer Ziege. Abgesehen davon sehen die User einen Stopp an der Tankstelle und einen Besuch im Beautysalon. Fans feiern die Eleven-Darstellerin für ihren gemischten Einblick. "Sie ist so chaotisch – ich liebe sie dafür", schreibt ein Social-Media-Nutzer. "Ich liebe diese Bilder so sehr", schließt sich ein weiterer an. Millie scheint ihre Zeit zu genießen – ob am Set oder in ihrer Freizeit. Und das, obwohl die Schauspielerin mitten in ihren Hochzeitsvorbereitungen steckt.

Die Beauty ist seit 2021 mit Jake Bongiovi (21) zusammen – im April 2023 verkündeten die Turteltauben ihre Verlobung. In der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) erzählte Millie, wie Jake um ihre Hand angehalten habe. Der Antrag war alles andere als gewöhnlich, da er unter Wasser stattfand. "Er steckt mir den Ring an die Hand, und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell. Es war wie in einem Kinofilm", berichtete sie. Glücklicherweise tauchte ihr Liebster das Schmuckstück schnell wieder auf. Ein Datum für den großen Tag verrät die Schauspielerin noch nicht.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown am Set von "Stranger Things", April 2024

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown, April 2024

