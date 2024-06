Travis Kelce verrät: Das ist sein Lieblingsessen beim Date!

Travis Kelce (34) gibt private Einblicke in sein Kochverhalten! In einem Video auf Instagram wird der Footballspieler von dem ehemaligen Bachelor Matt James (32) gefragt, wie er sich in der Küche auf ein Date vorbereitet. Dabei verrät er: "Ich habe erst kürzlich herausgefunden, wie man Nudeln selbst kocht. Also richtige Nudeln, selbst gekocht und so. Ich schätze, es sind einfach Nudeln mit scharfer Zitrone, Knoblauch und Shrimps. Shrimp-Linguini."

Lange Zeit hat er sich von seiner Mutter verwöhnen lassen, wie er im Netz weiter offenbart. Besonders hat er die Hühnernudelsuppe gemocht, die er immer von ihr bekam, wenn er krank war. Was er mit seiner Freundin Taylor Swift (34) kocht, möchte er allerdings nicht verraten, wie er im Gespräch mit PageSix erzählte: "Ich respektiere diese Frage, aber ich werde die Antwort für mich behalten, weil ich es sehr genieße, mit ihr zu kochen, also ist es etwas, das ich lieber privat halte."

Travis und seine Taylor hatten im vergangenen September 2023 ihren ersten gemeinsamen Auftritt bei einem seiner Footballspiele. Taylor gab zuvor zu, dass das Paar zu Beginn seiner Romanze viel Zeit miteinander verbracht hatte, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Sie erzählte gegenüber Time Magazine: "Wir fingen direkt danach an, miteinander abzuhängen. Wir hatten also tatsächlich eine lange Zeit, in der niemand davon wusste, wofür ich dankbar bin, weil wir uns kennenlernen konnten."

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Travis das Lieblingsessen mit Freundin Taylor nicht teilt? Das verstehe ich total, man muss nicht alles veröffentlichen. Na ja, sonst teilen sie doch auch alles... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de