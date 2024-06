Belastender Stimmbruch: Céline Dion bricht in Tränen aus

Céline Dion (56) ist am Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die seltene neurologische Erkrankung führt unter anderem zu einer erhöhten Spannung der Muskulatur und Krämpfen. Um die Auswirkungen ihrer Diagnose zu demonstrieren, ahmte die Sängerin ihren Stimmbruch nach – mit Folgen. "Wenn ich versuche zu atmen, ist meine Lunge in Ordnung, nur das, was von meiner Lunge übrig ist, ist so steif wegen der SPS", schildert sie in ihrer Doku "I Am: Céline Dion" und bricht danach in Tränen aus!

Célines Stimme wirkte kratzig und gebrechlich. Ein Zustand, der für die Musikerin unerträglich scheint: "Das ist es, was passiert, und es ist sehr schwer für mich, das zu hören und es euch zu zeigen. Ich will nicht, dass die Leute das hören." Auf ihre Karriere blickt die 56-Jährige mit viel Leidenschaft zurück: "Aber es gab Momente, in denen ich ins Studio gehen musste und ich wusste, dass sie Céline Dion wollten. Céline Dion ist diejenige, die ganz alleine den höchsten Ton aller Zeiten gesungen hat. Sie ist die Beste."

Céline erhielt vor rund zwei Jahren die Diagnose, dass sie am Stiff-Person-Syndrom erkrankt ist. Danach zog sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin aus der Öffentlichkeit zurück, um den Schock zu verarbeiten. Doch nicht nur Céline, sondern auch ihre Familie war ziemlich besorgt um die Sängerin. "Meine Kinder haben Angst, weil sie ihren Vater verloren haben, und sie fragen sich, ob ich sterben werde", machte die Mutter von drei Söhnen in einem Werbevideo mit Sunrise deutlich.

Getty Images Céline Dion, Sängerin

Instagram / celinedion Nelson Angélil, Céline Dion, Mick Jagger, Eddy Angélil und René-Charles Angélil

