Patrice Aminati meldet sich im Kampf gegen Krebserkrankung

Patrice Aminati ist an Hautkrebs erkrankt. Jetzt meldet sich die Mutter einer Tochter bei ihrer Instagram-Community mit einem ehrlichen Gesundheitsupdate. "475 Tage, 11.424 Stunden… so lange lebe ich nun mit einem metastasierten malignen Melanom. Was das wirklich bedeutet, war mir nach der ersten geglückten Operation nicht klar", schreibt die Dresdnerin und fügt hinzu: "Die erste Therapie war leider kein Erfolg – das muss ich leider feststellen. Nun gehen wir einen weiteren, einen neuen Weg. Dafür bin ich dankbar. Denn vor zehn Jahren war meine Diagnose noch ein sicheres Todesurteil – die schnelle und großflächige Metastasenbildung ist ein Symptom des malignen Melanoms. Letzteres trifft auch auf mich zu." Patrice macht keinen Hehl daraus, wie schwer diese Zeit für sie ist: "Endlich diesen Weg verlassen zu können, ist mein größter Wunsch. Mein größtes Glück sind jetzt schmerz- und angstfreie Tage, Tage, an denen mir das Leben die Sonne zeigt".

Auch ihr Ehemann Daniel Aminati (50) meldet sich im Netz zu Wort. "Wir kommen gerade aus dem Krankenhaus mit neuen Ergebnissen. Es gibt endlich wieder Licht am Ende des Tunnels", schreibt er unter ein Foto mit Patrice und ergänzt: "Ich bin unendlich froh und erleichtert. Es liegt noch ein Weg vor uns… Aber ich bin zutiefst überzeugt: Wir schaffen das. Ich bin so stolz auf meine Frau. Was bist du für eine wunderbare Kämpferin."

Vergangenes Jahr erkrankte die ehemalige Psychologiestudentin an Hautkrebs. Kurz darauf wurden die befallenen Lymphknoten entfernt. Mitte März gab das Ehepaar bekannt, dass der Krebs zurückgekehrt sei. "Metastasen in der Lunge. [...] Meine Frau muss in den nächsten Wochen Infusionen zu sich nehmen. Es ist gut behandelbar", erklärte Daniel in einem Instagram-Video.

Instagram / danielaminati Patrice Aminati und Daniel Aminati

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Ehefrau von Daniel Aminati

