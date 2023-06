Was sagt Travis Barkers Ex Shanna Moakler zu den Babynews?

Travis Barkers (47) Ex Shanna Moakler (48) freut sich über seine Babynews! Der Blink-182-Schlagzeuger und seine Kourtney (44) machten kein Geheimnis daraus, dass sie ein gemeinsames Kind wollen. Und nun ist es so weit: Die TV-Bekanntheit ist tatsächlich schwanger! Da die Verflossene des Musikers noch vor wenigen Monaten heftig über das Paar abgelästert hatte, fragten sich jetzt viele Fans, was Shanna Moakler von diesen Neuigkeiten hält. "Ich freue mich sehr für die beiden und hoffe, dass es eine tolle Erfahrung wird, ein neues Leben in die Welt zu setzen", verkündete die Mutter von Travis' älteren Kindern sachlich.

