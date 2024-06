Musiklegende Alice Cooper rockt einen Golfklub in Hannover!

Hier sieht Alice Cooper (76) ganz schön brav aus! Eigentlich ist der Sänger für sein eher düsteres Aussehen bekannt. Wie Fotos zeigen, die Bild vorliegen, legte er das dunkle Augen-Make-up und die Lederklamotten für einen Besuch im Golfklub Hannover jedoch ab und tauschte sie gegen ein weißes Polohemd und passende Golfschuhe ein. Kaum wiederzuerkennen, spielte er eine kleine Partie – und machte währenddessen einen tollen Eindruck bei den Menschen um ihn herum. "Es war uns eine Ehre. Alice Cooper ist ein wirklich liebenswürdiger, zurückhaltender, äußerst angenehmer Mensch – und sehr fit", erklärte der Präsident des Golfklubs, Dr. Andreas Kirchhoff.

Doch was verschlug den 76-Jährigen nach Deutschland? Alice befindet sich derzeit auf seiner "Too Close To Comfort"-Tour und gab am vergangenen Samstag ein Konzert in Northeim, Niedersachsen. Einen Tag zuvor wurde für ihn nach einem passenden Golfplatz gesucht – und der Klub in Hannover schien den Rocker zu überzeugen. "Er war sehr angetan von unserer Anlage und sagte, er liebt diese Klubs mit Park-Charakter", führte Andreas weiter aus. Alice kenne diese Art von Plätzen nämlich nicht aus seinem Heimatort in Arizona, da diese dort nur von Wüste umgeben seien.

Viel Zeit hatte der "Poison"-Interpret an dem Tag jedoch nicht – er schaffte es nur neun Löcher zu spielen. Aber kein Problem für Alice, er kam einfach kurz vor seinem Auftritt noch einmal zurück auf den Platz und beendete seine Partie. Und ein Abschlussgeschenk gab es zudem noch obendrauf: Der Klub schenkte ihm ein Poloshirt! "Wir sind stolz darauf, dass unser Golfklub einen so renommierten Besucher anziehen konnte und danken Alice Cooper für seinen Besuch. Es war uns eine Ehre, einen Rock-'n'-Roll-Helden auf unserem Grün zu haben", schwärmte Andreas abschließend.

Getty Images Alice Cooper im Januar 2013

Getty Images Alice Cooper im Jahr 2023

