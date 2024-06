Nach zehn Jahren: Anna Netrebko und ihr Yusif sind getrennt!

Anna Netrebko (52) und ihr Mann Yusif Eyvazov werden fortan getrennte Wege gehen. Seit 2014 waren die beiden Musiker ein Paar – nach nur drei Monaten wagten sie den nächsten Schritt und verlobten sich. Doch nun ist zwischen den beiden Opernsängern alles aus, wie sie in einem gemeinsamen Statement gegenüber der Austria Presse Agentur bestätigen: "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen."

Dennoch streichen sie den jeweils anderen nicht komplett aus ihrem Leben – stattdessen wollen sie verbunden bleiben und Annas Sohn aus einer früheren Beziehung mit Erwin Schrott auch weiterhin gemeinschaftlich großziehen. "Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Thiago", heißt es in der Stellungnahme weiter. Auch auf gemeinsame Auftritte werden Fans der Sänger wohl nicht verzichten müssen: Diese sollen weiterhin wie geplant stattfinden.

Nachdem im November 2013 bekannt geworden war, dass Annas Beziehung zu Erwin in die Brüche gegangen war, lernte die Musikerin Yusif im März 2014 kennen, als die beiden an der Oper in Rom tätig waren. Rund drei Monate später hoben sie ihre Beziehung auf eine neue Ebene: "Anna Netrebko und der aserbaidschanische Tenor Yusif Eyvazov sind stolz darauf, ihre Verlobung verkünden zu dürfen", erklärten sie in einer Meldung auf Annas offizieller Facebook-Seite.

Getty Images Anna Netrebko, 2023

Getty Images Anna Netrebko und Erwin Schrott, 2011

