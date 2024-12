Opernsängerin Anna Netrebko soll wohl frisch verliebt sein

Die Opernsängerin Anna Netrebko (53), die erst Ende Juni die Trennung von Yusif Eyvazov bekannt gab, soll sich neu verliebt haben. Dabei soll es sich laut Bild um ihren Kollegen Alexander Köpeczi handeln, der Bass singt. Bereits im April standen die beiden gemeinsam in der Oper "La Gioconda" im legendären San Carlo Theater in Neapel auf der Bühne. Während Anna Netrebko die Rolle der Gioconda verkörperte, sang Alexander den Alvise Badoero. Am 2. Advent soll Anna laut Frau im Spiegel zudem in der Bayerischen Staatsoper gesichtet worden sein, wo sie bei einer Aufführung der Oper "Aida" begeistert applaudiert haben soll. Ihre Bewunderung galt dabei offenbar einzig ihrem neuen Bühnenpartner.

Der rumänisch-ungarische Bassist Alexander Köpeczi ist ein Star der internationalen Opernszene. Er begann seine musikalische Laufbahn zunächst als Pianist und wechselte später zum Gesang, den er an der renommierten Gheorghe-Dima-Musikakademie in Rumänien studierte. Mittlerweile feiert er Erfolge an den bedeutendsten Opernhäusern der Welt, darunter in Berlin, Barcelona und Neapel. Offiziell haben Anna und Alexander ihre Beziehung jedoch noch nicht gemacht.

Anna, die ursprünglich aus Russland stammt, besitzt neben der russischen auch die österreichische Staatsbürgerschaft und gehört zu den bekanntesten Stimmen der Opernwelt. Mit ihrem Ex-Partner Erwin Schrott, ebenfalls ein Opernsänger, verbindet sie bis heute ihr gemeinsamer Sohn Tiago. Mit Yusif Eyvazov hingegen ging Anna 2015 den Bund der Ehe ein. Trotz der Trennung betonte das Paar, dass ihre Entscheidung freundschaftlich gefallen sei. Nun scheint für Anna erneut ein neues Kapitel anzubrechen.

Anzeige Anzeige

https://www.staatsoper.de/biographien/koepeczi-alexander Opernsänger Alexander Köpeczi.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Netrebko, 2023

Anzeige Anzeige