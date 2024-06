Zoff mit seinen Kids: Heinz Hoenig möchte keinen Kontakt

Heinz Hoenig (72) hat neben seinen zwei kleinen Sprösslingen mit Gattin Annika (39) auch zwei erwachsene Kinder aus einer früheren Ehe: Paula und Lucas. Doch das Verhältnis ist kompliziert. Nachdem Heinz Anfang Mai wegen schwerer gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus eingeliefert worden war, meldete sich sein Sohn erst Mitte Juni persönlich, erklärt seine Frau gegenüber Bild. Sie habe Lucas zu verstehen gegeben, dass der Schauspieler schwer enttäuscht sei und vorläufig keinen Kontakt mehr wünsche. Daraufhin soll der 34-Jährige die neue Partnerin seines Vaters beleidigt und bedroht haben. "Auch seinem Vater galten ein paar Worte, die für mich unfassbar sind", bedauert Annika.

Auch von dem Verhalten von Heinz' Tochter Paula ist die zweifache Mutter schwer enttäuscht. Die 36-Jährige habe ihren Vater zwar kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus am Krankenbett besucht, darüber hinaus allerdings wenig Engagement gezeigt. "Ich habe ihr [...] meine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht, dass ich das ganze Leid um ihren Vater allein zu schultern hätte", schildert Annika und fügt vorwurfsvoll hinzu: "In den sechs Jahren, in denen ich mit meinem Mann zusammen bin, war Heinz öfter mal im Krankenhaus. Ich habe seine Kinder stets informiert, doch ich saß immer allein an seinem Bett."

Im Mai war der "Das Boot"-Star für eine Notoperation per Helikopter ins Krankenhaus eingeliefert worden, musste dann jedoch in ein künstliches Koma versetzt werden. Knapp zehn Tage später stand schließlich eine lebensnotwendige Operation an der Speiseröhre an, bei der ihm Teile dieser entfernt wurden. Nötig sei jedoch noch immer eine heikle Operation an der Aorta, die wegen des kritischen Zustands des Dschungelcamp-Teilnehmers mehrfach aufgeschoben wurde. Aktuell ist Heinz zwar bei Bewusstsein, ist aber auf künstliche Beatmung angewiesen.

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Getty Images Heinz Hoenig 2018 in Hamburg

