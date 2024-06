"Coolster Kerl": Kelce-Brüder begeistert von Prinz William

Jason (36) und Travis Kelce (34) hatten beim Konzert von Popstar Taylor Swift (34) in London die große Ehre, den britischen Thronfolger zu treffen. Prinz William (42) besuchte nämlich mit seinen Kindern Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (9) ebenfalls die Show. Und der Royal hat offenbar ordentlich Eindruck bei den US-Profisportlern hinterlassen. "Ich hatte das Glück, dass ich früh da war und Prinz William treffen konnte. Wie findet ihr das? Seine Königliche Hoheit. Er war der coolste Kerl überhaupt", schwärmte Travis in seinem Podcast "New Heights" von dem besonderen Treffen. Aber auch sein Bruder Jason ist Fan: "Er war großartig. Er war ein guter Kerl."

Doch nicht nur William begeisterte die beiden NFL-Stars. Charlotte und George erwärmten ebenfalls ihre Sportlerherzen. "Er war mit dem kleinen George und Charlotte da. Es war eine absolute Freude, die beiden kennenzulernen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich vor ihnen verbeugen oder einen Knicks machen oder einfach ein amerikanischer Idiot sein soll", erinnert sich Travis. Für den Umgang mit den Royals seien er und Jason sogar gebrieft worden. "Wir wurden vorgewarnt. Sie sagten uns, dass wir uns nicht verbeugen oder knicksen müssen, weil wir nicht bei einer offiziellen königlichen Veranstaltung waren. [...] Aber ich habe ihn trotzdem mit 'Eure Königliche Hoheit' angesprochen", erklärt Jason. Für beide war das in jedem Fall ein Treffen, das sie so noch nicht erlebt haben: "Ich habe noch nie erlebt, dass man jemandem so viel Respekt zollt."

Die beiden Mini-Royals kennenzulernen, war für Dreifachpapa Jason das absolute Highlight. Besonders Charlotte sei "bezaubernd" gewesen. Kein Wunder, dass die Neunjährige das Herz des ehemaligen Footballprofis eroberte, immerhin hat er selbst drei kleine Mädchen. Und die beschützt er offenbar mit Leib und Seele – auch vor potenziellen Verehrern. Erst vor wenigen Wochen plauderte der 36-Jährige in einer Podcast-Folge aus, dass seine vierjährige Tochter Wyatt sich in einen Jungen aus der Vorschule verguckt hat. "Wyatt findet einen der Jungs gut. Das erkennt man allein daran, wie sie über ihn spricht. Ich bin so was von bereit, ihn zu verprügeln", witzelte Jason.

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

