Hailey und Justin Bieber genießen Zweisamkeit bei Datenight

Im Mai gaben Hailey (27) und Justin Bieber (30) bekannt, dass sie den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Das Model und der Sänger sind bereits seit 2016 ein Paar und hatten sich zwei Jahre später das Jawort gegeben. Bald schon wird ein kleiner Sprössling ihr Liebesglück vervollständigen. In dieser besonderen Phase ihrer Beziehung scheint sich das Paar umso mehr Zeit zu zweit zu gönnen – gestern Abend verließen die beiden zu später Stunde noch einmal ihr Zuhause und gönnten sich ein Dinner-Date im Trend-Lokal Funke in Beverly Hills. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen die werdenden Eltern, wie sie Hand in Hand das Restaurant verlassen.

Für den Abend im Restaurant wählte Hailey ein schlichtes, kurzes Kleid, das ihren wachsenden Bauch fast komplett versteckte. Eigentlich untypisch für die Nichte von Alec Baldwin – seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft präsentierte sie ihre Kugel stets voller Stolz. Egal ob bauchfrei oder in enger Kleidung, mit ihren modischen Looks begeisterte die werdende Mama ihre Fans im Netz.

Ihren Nachwuchs sehen Hailey und Justin Berichten zufolge als den Beginn eines ganz neuen Lebensabschnitts – passend dazu erneuerten die zwei kürzlich ihr Ehegelübde. Mit einer intimen Zeremonie auf Hawaii zelebrierten sie ihre Liebe zum zweiten Mal. Wie auf Instagram zu sehen ist, gab es für Hailey auch noch neuen Klunker: Ihr ursprünglicher Ehering im Wert von 600.000 Euro ziert jetzt ihren kleinen Finger, während am Ringfinger ein deutlich größerer Edelstein blitzt.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht, dass es zwischen Hailey und Justin derzeit so harmonisch zu laufen scheint? Nein, die beiden sind einfach ein tolles Paar! Schon ein wenig, es sah ja auch schon mal anders aus... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de