Pietro Lombardi macht seiner Laura eine süße Liebeserklärung

Pietro Lombardi (32) schwelgt im absoluten Familienglück! Die Partnerin des Sängers, Laura Maria Rypa (28), ist aktuell mit seinem dritten Nachwuchs schwanger. Obwohl Sohnemann Alessio (9) aus seiner Beziehung mit Sarah Engels (31) stammt, bekommen sie auch das Leben als Patchworkfamilie grandios geregelt. In seiner Instagram-Story macht Pietro seinen Liebsten nun eine zuckersüße Liebeserklärung. "Ich bin einfach nur dankbar für alles. Ich habe die besten Kinder der Welt und die tollste, stärkste Frau, die man sich vorstellen kann. Sie gibt alles für unsere Familie", schwärmt der einstige DSDS-Gewinner von seiner Verlobten.

Dass Laura sich so sehr engagiert, während er beruflich ganz schön eingespannt ist, sei für ihn nicht selbstverständlich. "Während ich viel arbeite, hält sie zu Hause die Stellung und ist die beste Mama für Leano", fügt Pietro noch hinzu. Wie stolz er auf die Influencerin ist, könne er gar nicht in Worte fassen. "Es war nicht immer einfach, aber wir haben die tollste Familie und natürlich geht auch ganz viel Liebe an unsere Hunde, die gut auf Laura aufpassen, wenn sie mal alleine zu Hause ist", erklärt der "Call My Name"-Interpret.

Wenn es um seine Familie geht, würde Pietro aber auch beruflich alles stehen und liegen lassen. Im Sommer wird er wieder bei DSDS in der Jury sitzen – genau zu dem Zeitpunkt, an dem sein ungeborenes Kind auf die Welt kommen soll. "Ich liebe DSDS. Das ist alles für mich. Aber wenn das Telefon klingelt, dann ist mir auch keiner sauer. Das Team ist meine Familie. Da würde jeder sagen: 'Pietro, geh!'", äußerte sich der Musiker gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Pietros Worten? Ich finde sie total süß! Hm, das sollte er Laura lieber persönlich sagen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de