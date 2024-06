Riskiert Katie Price nach erneuter Brustoperation ihr Leben?

Erst vor wenigen Tagen ließ sich Katie Price (46) zum 17. Mal die Brüste vergrößern – und zwar in Belgien. Doch statt sich nach dem Eingriff zu erholen, reiste die britische TV-Bekanntheit bereits wenige Stunden später in ihre Heimat, um sich dort auf einen geplanten Auftritt vorzubereiten. Für den Mediziner Dr. Omar Tillo, Facharzt für plastische Chirurgie, ein absolutes No-Go, wie er nun gegenüber The Sun zu verstehen gibt. "Auch wenn Bettruhe nach einer Brustvergrößerung nicht unbedingt notwendig ist, sind Ruhe und eingeschränkte Aktivität auf jeden Fall empfehlenswert, besonders nach zahlreichen Eingriffen", erklärt der Arzt und betont dann aber: "Der Besuch einer Großveranstaltung [...] birgt erhebliche Risiken. Körperliche Aktivität und der Aufenthalt in einer Menschenmenge können den Körper belasten und zu stärkeren Schmerzen, Schwellungen oder sogar Blutungen an der Operationsstelle führen."

Neben dem zusätzlich erhöhten Infektionsrisiko geht der Mediziner sogar noch einen Schritt weiter und warnt davor, dass eine unzureichende Erholung im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen kann. "Das Hauptrisiko bei Reisen unmittelbar nach einem Eingriff ist das Risiko einer Thrombose oder eines Blutgerinnsels. [...] Diese Gerinnsel können dann in die Lunge wandern und eine Lungenembolie verursachen. Dies kann zum Tod führen", so Dr. Tillo. Bislang scheint es aber nicht so, als ob Katie das Event sausen lassen würde. Zuletzt teilte sie noch ein Selfie auf Instagram und gab dabei ihren Fans zu verstehen, dass sie der Veranstaltung – trotz OP – beiwohnen wird: "Ich kann die Dublin Pride kaum erwarten!"

Dass sich die 46-Jährige gern unters Messer legt, ist schon lange kein Geheimnis mehr – auch plant Katie nicht, in den kommenden Jahren eine OP-Pause einzulegen! "Ich werde nie mit diesen Operationen aufhören", verkündete das ehemalige Boxenluder bereits im Interview mit Daily Mail. Katie wolle nämlich wie eine lebende Bratz-Puppe aussehen. Die nächsten Eingriffe sollen auch bereits in Planung sein: Für ihre 18. Brustvergrößerung und ihr sechstes Facelifting will sie sich erneut unters Messer legen!

