Fünfte Unterspritzung: Katie Price zeigt ihre XXL-Lippen

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" betonte Katie Price (46) vor wenigen Wochen, dass sie nun die Finger von Beauty-OPs lassen wolle. "Ich möchte lieber nach Sport süchtig sein und nicht länger nach Schönheitseingriffen", stellte das ehemalige Boxenluder klar. Dieser Vorsatz scheint jetzt jedoch Schnee von gestern zu sein. In ihrer Instagram-Story nimmt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Fans hautnah mit, wie sie sich schon zum fünften Mal innerhalb von vier Monaten ihre Lippen aufspritzen lässt. "Ich weiß, dass die Lippen noch etwas verbeult aussehen, aber ich liebe es", schwärmt sie von ihrem frisch gespritzten prallen Schmollmund.

Bei den aufgefüllten Lippen soll es jedoch nicht bleiben. Denn Katie hat bereits einen weiteren Beauty-Eingriff im Visier. "Apropos Operation: Ich kann es kaum erwarten, mir den Hintern auffüllen zu lassen", erklärt das Model seinen Followern. Durch eine strenge Diät in den letzten Wochen habe die leidenschaftliche Sängerin einige Kilos verloren. An ihrer Hinterseite hätte sie diese wohl gern wieder: "Jetzt, wo ich abgenommen habe, brauche ich wieder ein bisschen mehr."

Was die zahlreichen Schönheitseingriffe wohl kosten? Finanziell geht es der fünffachen Mutter derzeit nämlich eigentlich gar nicht gut. Schon lange ist bekannt, dass die Unternehmerin Steuerschulden in Höhe von umgerechnet 890.000 Euro hat. Wie The Mirror vor einigen Wochen berichtete, musste sie Ende Mai deshalb sogar ihre Villa räumen. Ihre Bleibe, die in den Medien auch Mucky Mansion (auf Deutsch: Schmuddel-Villa) genannt wird, wurde demnach geräumt und verkauft, um ihre Schulden abzubezahlen.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Getty Images Katie Price, TV-Star

