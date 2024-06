Darum halten Luca und Christina Hänni den Babynamen geheim!

Vor wenigen Wochen erblickte Luca (29) und Christina Hännis (34) erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt. Seit der Ankunft ihrer kleinen Tochter versorgen die beiden ihre Follower in den sozialen Medien mit Informationen rund um die Geburt und ihr neues Dasein als Eltern. Ein klitzekleines Detail wollen Luca und Christina – ganz zur Enttäuschung ihrer Fans – jedoch nicht preisgeben: den Namen ihres Babys! In ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry be Hänni" verraten sie nun den Grund für ihre Geheimhaltung: "Auch wenn wir den Namen gerne sagen würden und wir ihn wunderschön finden und auch das Interesse daran verstehen, muss man auch verstehen, dass es schwierig ist, wenn das Kind ein bisschen älter ist und andere Leute auf der Straße das Kind mit Namen ansprechen."

Auch andere Eltern sollen dem Paar davon abgeraten haben, den Namen ihrer Kleinen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Man könne nie wissen, welche Absichten fremde Menschen haben, die Kinder mit ihrem Namen ansprechen. "Dann kommt es [das Kind] auf einmal auf die Idee mitzugehen, weil man den Namen kennt", erklärt Christina ihre Sorge und ergänzt: "Denn wenn man den Vor- und den Nachnamen kennt, ist das schwierig, und lässt sich in unserem Fall nicht vermeiden." Trotz dieser nachvollziehbaren Maßnahme, die rein dem Schutz des Kindes dienen soll, lassen manche Social-Media-Nutzer kein gutes Haar an den frischgebackenen Eltern. In einer Story auf Instagram teilte die Tänzerin den Screenshot einer Nachricht, die ihr ein verärgerter User zugeschickt hat. "Kann man nicht einfach sagen, wie das Mädel heißt? So ein dämliches Drumherumgelaber, echt jetzt. [...] Hauptsache Follower", lauten nur ein paar der vorwurfsvollen Worte an die Neumama.

Abgesehen von dem Namensdrama scheinen Luca und seine Christina ihr neues Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Lediglich eine Sache mache der Let's Dance-Bekanntheit an ihrer neuen Rolle als Mama zu schaffen, die sie ihren Followern auf der Social-Media-Plattform kürzlich mitteilte – und zwar das Stillen. Sie habe sowohl die Schmerzen als auch den Zeitaufwand unterschätzt. "Das ist echt ein Vollzeit-Job!", betonte Christina.

Anzeige Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hännis Baby, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Luca und Christina den Namen ihrer Tochter geheim halten? Richtig so. Ihre Erklärung ist total verständlich. Übertrieben. Sonst teilen sie ja auch alles mit ihren Followern. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de