Fans empört: Kendall Jenner posiert barfuß im Louvre-Museum

Zur Paris Fashion Week versammeln sich derzeit zahlreiche Stars und Sternchen in der Stadt der Liebe. Auch Kendall Jenner (28) verbringt ihre Zeit momentan in der französischen Hauptstadt. Während ihres Aufenthalts lässt sie sich ein wenig Sightseeing offenbar nicht entgehen. Auf Instagram veröffentlicht die The Kardashians-Bekanntheit nun Schnappschüsse aus dem berühmten Louvre-Museum. Auf diesen posiert sie in einem langen schwarzen Kleid vor dem bekannten Gemälde "Eine Hochzeit in Kana". Doch was bei den Fotos besonders ins Auge sticht: Die US-Amerikanerin trägt keine Schuhe!

Dass Kendall in dem famosen Museum barfuß umherläuft, kommt bei den Fans alles andere als gut an. Zahlreiche Instagram-Nutzer beschweren sich in den Kommentaren über das Verhalten der 28-Jährigen. "Wo sind deine Schuhe, Kendall?" oder "Was soll das, mitten in einem Museum barfuß herumzulaufen?", üben etliche User strenge Kritik. Einige Follower sehen das jedoch auch anders. "Du siehst wunderschön aus. Das ist einer der schönsten Instagram-Posts, die ich je gesehen habe! Vielen Dank, dass du diese Bilder geteilt hast", schwärmt nicht nur ein Nutzer.

In Paris verbringt Kendall jedoch nicht nur Zeit mit dem Bewundern von Kunst. Bei einer After-Show-Party der Pariser Fashion Week genoss sie vor wenigen Tagen ein Date mit ihrem On-off-Lover Bad Bunny (30). Gemeinsam verließen die Schwester von Kim Kardashian (43) und der Rap- und Reggaeton-Sänger die Feier Hand in Hand. Dabei zeigten sich die Superstars als cooles Duo. Beide entschieden sich für ein Outfit ganz in Schwarz. Das Model trug ein hautenges Kleid, während der "La Canción"-Interpret sich in einer weiten Anzughose und einem schwarzen Oberteil lässig präsentierte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Kendall Jenner und Bad Bunny, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kendalls barfüßigen Auftritt im Louvre? Total cool! Ich finde das unangebracht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de