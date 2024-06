Ganz in Schwarz: Kendall Jenner und Bad Bunny genießen Date!

Lange wurde spekuliert, dass Kendall Jenner (28) und Bad Bunny (30) ein Liebes-Comeback feiern könnten. Nun verlassen sie gemeinsam eine After-Show-Party in Paris. Dabei präsentieren sich die beiden Superstars im Partnerlook. Das Model trägt ein hautenges Kleid, das am Rücken tief ausgeschnitten ist. Ihre Haare sind zu einem eleganten Dutt zusammengebunden. Der "La Canción"-Interpret präsentiert sich in einer weiten Anzughose und einem schwarzen Oberteil. Besondere Hingucker seines Looks sind eine coole Sonnenbrille und ein schwarzer Lederhandschuh, den der Rapper an seiner linken Hand trägt. Um sich in der Menge der Paparazzi nicht zu verlieren, halten die beiden vermeintlichen Ex-Partner Händchen.

Kendall hat momentan beruflich in der französischen Hauptstadt zu tun. Bei den Feierlichkeiten zur Vogue World: Paris hatte sie bis jetzt schon mehrere Auftritte. Am Sonntagabend erfüllte sie dabei eine ganz besondere Aufgabe. Gemeinsam mit Gigi Hadid (29) ritt sie vor den Augen der Zuschauer über den Place Vendôme und stellte dabei die neueste Designermode vor. Laut Vogue machten die beiden berühmten Freundinnen auf den Pferden Django und Napo eine gute Figur.

Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, war dabei auch mit von der Partie. Wie die Zeitschrift berichtet, performte der 30-Jährige drei seiner größten Hits, während Serena (42) und Venus Williams (44) über den Laufsteg stolzierten. Der Puerto-Ricaner hat seine Beziehung zu Kendall noch nicht bestätigt. Ein Insider hatte allerdings gegenüber People ausgeplaudert: "Es läuft gut und sie legen Wert darauf, Zeit miteinander zu verbringen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Gigi Hadid, bei der Vogue World: Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Bad Bunny, Musiker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Kendall und Benito machen ihr Liebes-Comeback bald öffentlich? Ja, ich denke schon. Nee, ich glaube, das ist nichts Ernstes. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de