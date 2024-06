Kim Kardashian widmet Khloé süße Gratulation nach TV-Streit!

Bei Kim (43) und Khloé Kardashian (40) ist mittlerweile wohl wieder alles in Butter. Erst kürzlich wurde bekannt, dass bei den beiden TV-Stars zwischenzeitlich ordentlich die Fetzen flogen. Doch durch einen neuen Beitrag auf Instagram zeigen sie nun, dass es sich dabei scheinbar um einen ganz normalen Streit zwischen Geschwistern handelte. Anlässlich Khloés rundem Geburtstag widmet Kim ihrer jüngeren Schwester nämlich einen süßen Post. "Willkommen im verdammten 40er-Klub, Baby! Ich habe das Gefühl, dass du jahrelang darauf gewartet hast, endlich mit deinen 30ern fertig zu sein, und jetzt ist die Zeit gekommen. Ich weiß, dass dies das beste Jahrzehnt deines Lebens sein wird, gefüllt mit so viel Liebe und Glück!", schreibt sie zu einer Reihe von Schnappschüssen.

Kim erklärt außerdem, sie freue sich darüber, dass Khloé die bevorstehende Zeit jetzt endlich erleben dürfe, denn sie selbst wisse, wie gut die 40er seien. "Niemand verdient das mehr als du! Was für ein verrücktes Leben wir führen! Ohne dich an meiner Seite könnte ich es nicht schaffen!", führt sie weiter aus und schließt mit den Worten ab: "Danke, dass du die beste Freundin und Schwester bist, von der ein Mädchen nur träumen kann. Alles Gute zum Geburtstag." Bei so viel Liebe kann die Ex von Tristan Thompson (33) gar nicht anders, als sich zu freuen – und drückt ihre Begeisterung unter dem Beitrag aus. "Ich liebe dich, Keeks! Du bist der unglaublichste Mensch und ich fühle mich so gesegnet, dass ich dich an meiner Seite haben darf! Du bist einfach alles und noch so viel mehr!", kommentiert sie. Es fühle sich außerdem großartig an, auch endlich 40 Jahre alt zu sein.

Ihre Auseinandersetzung ist also längst wieder vergessen. Wie in der vergangenen Folge The Kardashians zu sehen war, ging es dabei um Kims Tochter Chicago West (6): Die 43-Jährige warf ihrer Schwester vor, die Haare ihres Sprösslings als "eklig" betitelt zu haben. "Als du mich neulich angerufen und gefragt hast, ob du Chi die Haare machen kannst, weiß ich nicht, ob herablassend das richtige Wort ist, aber du bist einfach sehr abwertend", beschwerte sie sich bei Khloé. Die zweifache Mama wies die Vorwürfe jedoch von sich und vermutete, dass ihre Schwester wegen etwas anderem schlecht gelaunt sei: "Ich schwöre, dass du alles, was du durchmachst, auf mich projizieren und an mir auslassen willst, und ich kann damit umgehen, aber nur für eine gewisse Zeit."

Instagram / kimkardashian Khloé Kardashian und Kim Kardashian, Reality-TV-Stars

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago West

Was denkt ihr über Kims Geburtstagsnachricht an Khloé nach ihrem Streit?



