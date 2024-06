"Herablassend": Kim Kardashian kritisiert Schwester Khloé!

Bei den Kardashians hängt mal wieder der Haussegen schief. In der aktuellen Folge von The Kardashians kriegen sich Kim Kardashian (43) und ihre jüngere Schwester Khloé (40) ordentlich in die Haare. Der Grund dafür: Die Ex von Kanye West (47) unterstellt ihrem Geschwisterkind, es hätte die Haare von Töchterchen Chicago West (6) als "eklig" betitelt, weil Khloé darum gebeten hat, Chis Haare neu zu frisieren. Mit dieser Annahme konfrontiert Kim die Tante ihrer Kinder und meint: "Als du mich neulich angerufen und gefragt hast, ob du Chi die Haare machen kannst, weiß ich nicht, ob herablassend das richtige Wort ist, aber du bist einfach sehr abwertend."

Khloé wehrt die Anschuldigungen ihrer Schwester vehement ab und vermutet, der Ursprung des Streits sei ein ganz anderer: "Ich schwöre, dass du alles, was du durchmachst, auf mich projizieren und an mir auslassen willst, und ich kann damit umgehen, aber nur für eine gewisse Zeit." Wenig später gesteht Kim, dass sie wirklich eine anstrengende Woche gehabt habe. Anstatt die Situation ruhen zu lassen, beginnt die mittlere der Kardashian-Schwestern Khloé einen Vorwurf zu machen: "Du musst einfach mal von deinen Kindern wegkommen – eine reine Auszeit, kein Abendessen, Videoanruf, Spazierengehen. Dir geht es einfach gut in Hidden Hills. Deine Kinder bestimmen dein Leben." Die Good-American-Gründerin verlässt daraufhin frustriert das Haus ihrer Schwester.

Streitigkeiten im Hause Kardashian sind keine Seltenheit. Vor allem zwischen Kim und ihrer ältesten Schwester Kourtney Kardashian (45) fliegen immer mal wieder heftig die Fetzen. Fans vermuteten sogar, dass sich die beiden bis aufs Blut hassen würden. In den vergangenen Folgen ihrer TV-Serie nahmen die Schwestern den Zuschauern allerdings den Wind aus den Segeln: "Ich bin sicher, dass viele Leute verrückte Kämpfe mit ihren Geschwistern hatten. Vielleicht sind unsere etwas extremer." Kim fügt hinzu, es sei ein riesiges Missverständnis zu denken, sie und Kourtney würden sich hassen. "Wir sind Schwestern. Ich glaube, die Leute vergessen das", resümierte die 43-Jährige.

Instagram / kimkardashian Chicago West und Kim Kardashian im März 2023

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian, Realitystars

