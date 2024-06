"Walking Dead"-Star Alanna Masterson ist wieder schwanger

Alanna Masterson (36) bekommt Familienzuwachs. Bei Instagram hat die Schauspielerin süße Neuigkeiten für ihre Fans. Zusammen mit ihrem Partner Paul Longo erwartet sie Baby Nummer zwei. Um das offiziell zu machen, teilt sie ein paar romantische Bilder, auf denen sie ihren schon gut gewachsenen Babybauch präsentiert. "Zu meinem Geburtstag haben wir ein Baby gemacht", freut sich der The Walking Dead-Star in der Beschreibung. Auch Alannas Liebster postet ein Bild mit seiner schwangeren Freundin und schreibt: "Happy Birthday an die Mutter der Drachen." Ob die beiden sich über ein Mädchen oder einen Jungen freuen dürfen, verraten sie aber noch nicht.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits begeisterte Glückwünsche. Unter den Gratulanten finden sich aber nicht nur Fans, sondern auch jede Menge "Walking Dead"-Kollegen. Unter anderem Laurie Holden, Khary Payton, Angel Theory und Cailey Presley Fleming freuen sich mit Alanna. Auch die deutsche Schauspielerin Nadia Hilker ist ganz begeistert von dem Baby. "Oh mein Gott, Alanna. Gratulation", schreibt sie begeistert. Genauso begeistert gratulieren Christian Serratos (33) und Hilarie Burton (41) meint: "Du wunderschöne Frau! Herzlichen Glückwunsch!"

Für Alanna ist es bereits der zweite Nachwuchs. Aus der Beziehung mit Brick Stowell stammt ihre Tochter Marlowe. Sie kommt bereits im November 2015 zur Welt. Die Geburt verkündet die 36-Jährige damals ebenfalls bei Instagram und verriet auch gleich, wie hart die ersten paar Tage mit Baby für sie waren. "Tagelang wach. [...] Wir haben es geschafft", schrieb sie ehrlich unter Bilder, die sie erschöpft, aber glücklich zeigten. Bei Baby Nummer zwei dürfte sie dann jetzt schon ein wenig Übung haben – und Marlowe freut sich sicher große Schwester zu werden.

Instagram / alannamasterson Alanna Masterson und ihr Partner im September 2020

Getty Images Alanna Masterson, Schauspielerin

