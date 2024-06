Wegen Ehekrise? Genervter Ben Affleck trifft sich mit J.Lo!

Bestätigen die neuesten Fotos etwa die Krisengerüchte? Seit kurzem ist Jennifer Lopez (54) von ihrem Solo-Trip in Europa zurückgekehrt. In Los Angeles angekommen, stattete sie ihrem Ehemann Ben Affleck (51) einen Besuch in seinem Büro ab. Doch das erste Zusammentreffen des Paars nach ihrer Rückreise schien kein Grund zur Freude zu sein! Das Hollywood-Couple wurde mit versteinerten Mienen bei der Produktionsfirma Artists Equity fotografiert. Die Reunion der beiden fand am Mittwoch statt, wo sie nachweislich am selben Ort zur selben Zeit waren. Der Nachrichtendienst TMZ hielt die besagten Momente des umstrittenen Pärchens auf Schnappschüssen fest.

Ben und Jennifer tauchten nur wenige Stunden nacheinander im selben Gebäude in West Hollywood auf. Es handelte sich um das Büro von Ben und seiner Firma Artists Equity, welche er mit Matt Damon (53) gründete. Der US-Amerikaner erschien um 10 Uhr morgens in einem eleganten Anzug und trug eine große Tasche über seiner Schulter. Er sah sehr schick aus, doch sein angespannter Gesichtsausdruck sprach Bände! Bei seiner Ankunft wirkte der Schauspieler sichtlich genervt und vermied zu viel Aufmerksamkeit. Die 54-Jährige erreichte den Treffpunkt erst ein paar Stunden später. Bei ihrem Besuch wurde der Großteil ihres Gesichts von einer riesigen Sonnenbrille verdeckt. Nach mehreren Stunden holte ein Fahrer die "On The Floor"-Interpretin still und leise wieder ab. Den Berichten zufolge hat die Sängerin das Treffen vor ihrem Gatten wieder verlassen.

Das Paar fand nach einer früheren Beziehung 2021 wieder zusammen und heiratete schließlich im Juli 2022 in einer kleinen Zeremonie in Las Vegas. Zu Beginn des Jahres kamen jedoch vermehrt Gerüchte über eine Ehekrise auf. Gestützt wurden die Behauptungen durch immer selteneren gemeinsamen Auftritten und Sichtungen der beiden. Zuletzt schien Ben noch demonstrativ zeigen zu wollen, dass seine Ehe intakt ist, als er stolz gegenüber den Paparazzi seinen Ehering präsentierte. Die aktuellen Fotos vermitteln allerdings einen anderen Eindruck.

Getty Images Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

