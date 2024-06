Nach langer Krankheit: TV-Star Martin Mull ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus Hollywood. Der Schauspieler Martin Mull ist im Alter von 80 Jahren verstorben. Das teilte seine Tochter Maggie Mull in einem Post via Instagram mit. "Ich bin untröstlich, dass mein Vater am 27. Juni nach einem tapferen Kampf gegen eine lange Krankheit zu Hause verstorben ist", schrieb sie. "Er war bekannt dafür, dass er in jeder erdenklichen kreativen Disziplin brillierte und auch dafür, dass er Werbespots für Red Roof Inn machte. Er fand diese Witze immer lustig. Er war nie unlustig", fügte die TV-Autorin hinzu.

Maggie erklärte, dass ihr Vater von "seiner Frau und seiner Tochter, von seinen Freunden und Kollegen, von Künstlerkollegen, Komikern und Musikern und – das Zeichen eines wirklich außergewöhnlichen Menschen – von vielen, vielen Hunden vermisst werden wird." Ihren Beitrag schloss sie mit den Worten "Ich habe ihn sehr geliebt" ab. Unter dem Post sprachen zahlreiche Fans und Promis ihr Beileid aus. So schrieb Blogger Perez Hilton (46): "Mein tiefstes Beileid. Dein Vater war und wird immer eine Ikone sein, deren Stern weiterhin hell scheinen wird!"

Martin hatte seine Karriere als Stand-up-Comedian begonnen. Seine erste große TV-Rolle hatte er 1980 in der Comedy-Serie "Mary Hartman, Mary Hartman" gespielt. Darauf folgten Auftritte in Filmen wie "Mrs. Doubtfire – Das stachelige Kindermädchen" oder "Mr. Mom" sowie in Serien wie "Roseanne" und "Sabrina – Total Verhext!". Von 2012 bis 2014 spielte er zudem eine Hauptrolle in der Sitcom "Dads".

Getty Images Schauspieler Martin Mull

Getty Images Schauspieler Giovanni Ribisi und Martin Mull

